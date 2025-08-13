Esplora tutte le offerte Sky
Chevalier, dalla papera al riscatto nei rigori durante Psg-Tottenham. VIDEO

video

La Supercoppa Europa ha visto il nuovo portiere del Psg, Lucas Chevalier, come protagonista tra i pali al posto di Donnarumma. Il francese ha fatto un grave errore in occasione del gol del 0-2 del Tottenham, facendosi sfuggire il pallone su un debole colpo di testa di Romero sugli sviluppi di un calcio di punizione. L'ex Lille si è poi fatto perdonare ai calci di rigore, parando il tiro di Van de Ven e aiutando così la squadra di Luis Enrique a vincere

PSG-TOTTENHAM: HIGHLIGHTS - PAGELLE

