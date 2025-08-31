È sempre Retegui: doppietta all'esordio in Arabia

Convocato dal CT Gattuso per le sfide contro Estonia e Israele, il centravanti della Nazionale ha lasciato subito il segno in Arabia Saudita. Dopo l'esordio assoluto in Supercoppa con la maglia dell'Al-Qadsiah, Retegui ha segnato una doppietta alla 1^ giornata di campionato contro l'Al-Najma: l'ex Atalanta la sblocca di testa e la chiude al 95' per il 3-1 finale

È sempre Mateo Retegui. Dopo il titolo di capocannoniere in Serie A (25 gol) e l'addio all'Atalanta a suon di milioni (ben 68), il centravanti della Nazionale è già diventato protagonista in Arabia Saudita. Dopo l'esordio assoluto in Supercoppa con la maglia dell'Al-Qadsiah, l'attaccante classe 1999 si è preso la scena alla 1^ giornata di campionato contro l'Al-Najma battuto 3-1. Doppietta per Retegui, che ha sbloccato di testa la sfida al 5' e l'ha chiusa al 95' con un comodo tap-in. Insomma, il re del gol nell'ultimo campionato italiano ha ripreso esattamente come aveva concluso.