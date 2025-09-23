Introduzione

Premiato a Parigi, Ousmane Dembélé si è aggiudicato il Ballon d'Or 2025 precedendo Lamine Yamal e Vitinha. Questo dice il podio e la classifica di France Football, graduatoria che possiamo confrontare con quella pubblicata dal CIES. Prima della cerimonia, infatti, l'osservatorio calcistico aveva stilato i 100 migliori giocatori al mondo di movimento dell'ultimo anno utilizzando un metodo statistico ricavato da 6 aree di gioco, impiego, livello sportivo e risultati. Chi si era aggiudicato il 'Pallone d'Oro del CIES'? E quanto cambiano le posizioni? Ecco il confronto con uno sguardo anche alla Serie A…



