I 100 migliori per il CIES e i finalisti del Pallone d’Oro 2025: CLASSIFICHE a confronto

BALLON D'OR

Introduzione

Premiato a Parigi, Ousmane Dembélé si è aggiudicato il Ballon d'Or 2025 precedendo Lamine Yamal e Vitinha. Questo dice il podio e la classifica di France Football, graduatoria che possiamo confrontare con quella pubblicata dal CIES. Prima della cerimonia, infatti, l'osservatorio calcistico aveva stilato i 100 migliori giocatori al mondo di movimento dell'ultimo anno utilizzando un metodo statistico ricavato da 6 aree di gioco, impiego, livello sportivo e risultati. Chi si era aggiudicato il 'Pallone d'Oro del CIES'? E quanto cambiano le posizioni? Ecco il confronto con uno sguardo anche alla Serie A…


LE CLASSIFICHE FINALI: MASCHILE - FEMMINILE - TUTTI I PREMI

Quello che devi sapere

La classifica del Pallone d'Oro 2025

  1. Ousmane Dembélé (Francia/Psg)
  2. Lamine Yamal (Spagna/Barcellona)
  3. Vitinha (Portogallo/Psg)
  4. Mohamed Salah (Egitto/Liverpool)
  5. Raphinha (Brasile/Barcellona)
  6. Achraf Hakimi (Marocco/Psg)
  7. Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
  8. Cole Palmer (Inghilterra/Chelsea)
  9. Gianluigi Donnarumma (Italia/Psg, Manchester City)
  10. Nuno Mendes (Portogallo/Psg)
  11. Pedri (Spagna/Barcellona)
  12. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, Psg)
  13. Harry Kane (Inghilterra/Bayern Monaco)
  14. Désiré Doué (Francia/Psg)
  15. Viktor Gyokeres (Svezia/Sporting CP, Arsenal)
  16. Vinicius Junior (Brasile/Real Madrid)
  17. Robert Lewandowski (Polonia/Barcellona)
  18. Scott McTominay (Scozia/Napoli)
  19. Joao Neves (Portogallo/Psg)
  20. Lautaro Martinez (Argentina/Inter)
  21. Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
  22. Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
  23. Jude Bellingham (Inghilterra/Real Madrid)
  24. Fabian Ruiz (Spagna/Psg)
  25. Denzel Dumfries (Olanda/Inter)
  26. Erling Haaland (Norvegia/Manchester City)
  27. Declan Rice (Inghilterra/Arsenal)
  28. Virgil Van Dijk (Olanda/Liverpool)
  29. Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen, Liverpool)
  30. Michael Olise (Francia/Bayern Monaco)

'Il Pallone d'Oro del CIES': metodologia

Prima della cerimonia di consegna svolta lunedì a Parigi, l'osservatorio calcistico CIES aveva stilato i 100 migliori giocatori di movimento del mondo dell'ultimo anno utilizzando un metodo statistico. In particolare sono state prese in considerazione 6 aree di gioco:

  • Gioco aereo
  • Duelli a terra
  • Costruzione nella propria metà campo e in quella avversaria
  • Dribbling riusciti
  • Assist
  • Tiri

Si aggiungono:

  • Impiego
  • Livello sportivo (Federazioni, campionati e club)
  • Risultati


Il punteggio ricavato da tutti questi dati (rating) ha generato una classifica dei migliori della scorsa stagione. Proviamo quindi a confrontarla con quella di France Football (e i suoi 30 finalisti)...

La classifica: 100-88

99) SERGIO CANALES (Monterrey)

  • Rating: 88.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

99) ALEXANDER ISAK (Newcastle/Liverpool)

  • Rating: 88.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

96) ARDA GULER (Real Madrid)

  • Rating: 88.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

96) KENAN YILDIZ (Juventus)

  • Rating: 88.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

96) BRUNO GUIMARAES (Newcastle)

  • Rating: 88.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

89) LUUK DE JONG (Psv/Porto)

  • Rating: 88.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

89) YUNUS AKGUN (Galatasaray)

  • Rating: 88.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

89) JOAO CANCELO (Al-Hilal)

  • Rating: 88.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

89) JAMAL MUSIALA (Bayern Monaco)

  • Rating: 88.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

89) HAKAN CALHANOGLU (Inter)

  • Rating: 88.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

89) LAUTARO MARTINEZ (Inter)

  • Rating: 88.9
  • Pallone d'Oro 2025: 20°

89) FREDRIK BJORKAN (Bodo/Glimt)

  • Rating: 88.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

88) NOA LANG (Psv/Napoli)

  • Rating: 89.0
  • Pallone d'Oro 2025: assente

82-73

82) JOAO NEVES (Psg)

  • Rating: 89.1
  • Pallone d'Oro 2025: 19°

82) CHARLES DE KETELAERE (Atalanta)

  • Rating: 89.1
  • Pallone d'Oro 2025: assente

82) MAGHNES AKLIOUCHE (Monaco)

  • Rating: 89.1
  • Pallone d'Oro 2025: assente

82) MATTEO GUENDOUZI (Lazio)

  • Rating: 89.1
  • Pallone d'Oro 2025: assente

78) DOMINIK SZOBOSZLAI (Liverpool)

  • Rating: 89.2
  • Pallone d'Oro 2025: assente

78) MARTEN DE ROON (Atalanta)

  • Rating: 89.2
  • Pallone d'Oro 2025: assente

78) ANGELO STILLER (Stoccarda)

  • Rating: 89.2
  • Pallone d'Oro 2025: assente

78) CAMERON CARTER-VICKERS (Celtic)

  • Rating: 89.2
  • Pallone d'Oro 2025: assente

76) ALEJANDRO BALDE (Barcellona)

  • Rating: 89.3
  • Pallone d'Oro 2025: assente

76) NICOLÒ ROVELLA (Lazio)

  • Rating: 89.3
  • Pallone d'Oro 2025: assente

75) ENZO FERNANDEZ (Chelsea)

  • Rating: 89.4
  • Pallone d'Oro 2025: assente

74) ALESSANDRO BASTONI (Inter)

  • Rating: 89.4
  • Pallone d'Oro 2025: assente

73) ANTONIO RUDIGER (Real Madrid)

  • Rating: 89.5
  • Pallone d'Oro 2025: assente

70-62

70) MATEO KOVACIC (Manchester City)

  • Rating: 89.6
  • Pallone d'Oro 2025: assente

70) KONRAD LAIMER (Bayern Monaco)

  • Rating: 89.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

70) FRENKIE DE JONG (Barcellona)

  • Rating: 89.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

65) NICOLAS OTAMENDI (Benfica)

  • Rating: 89.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

65) MATEO RETEGUI (Atalanta/Al-Qadsiah)

  • Rating: 89.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

65) SAVINHO (Manchester City)

  • Rating: 89.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

65) STEFAN DE VRIJ (Inter)

  • Rating: 89.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

65) RUBEN DIAS (Manchester City)

  • Rating: 89.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

62) JEREMY DOKU (Manchester City)

  • Rating: 89.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

62) RAYAN CHERKI (Lione/Manchester City)

  • Rating: 89.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

62) HENRIKH MKHITARYAN (Inter)

  • Rating: 89.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

60-52

60) ALEXIS VEGA (Deportivo Toluca)

  • Rating: 89.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

60) RODRIGO DE PAUL (Atletico Madrid/Inter Miami)

  • Rating: 89.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

53) MANUEL LOCATELLI (Juventus)

  • Rating: 90.0
  • Pallone d'Oro 2025: assente

53) ANDY ROBERTSON (Liverpool)

  • Rating: 90.0
  • Pallone d'Oro 2025: assente

53) THOMAS PARTEY (Arsenal/Villarreal)

  • Rating: 90.0
  • Pallone d'Oro 2025: assente

53) AMIR RRAHMANI (Napoli)

  • Rating: 90.0
  • Pallone d'Oro 2025: assente

53) LUCAS BERALDO (Psg)

  • Rating: 90.0
  • Pallone d'Oro 2025: assente

53) GREGORE MAGALHAES (Al-Rayyan)

  • Rating: 90.0
  • Pallone d'Oro 2025: assente

53) VICTOR OSIMHEN (Galatasaray)

  • Rating: 90.0
  • Pallone d'Oro 2025: assente

52) ALEXANDER SORLOTH (Real Madrid)

  • Rating: 90.2
  • Pallone d'Oro 2025: assente

49-40

49) FEDERICO VALVERDE (Real Madrid)

  • Rating: 90.3
  • Pallone d'Oro 2025: assente

49) ROBERT LEWANDOWSKI (Barcellona)

  • Rating: 90.3
  • Pallone d'Oro 2025: 17°

49) PEDRO NETO (Chelsea)

  • Rating: 90.3
  • Pallone d'Oro 2025: assente

48) MARQUINHOS (Real Madrid)

  • Rating: 90.5
  • Pallone d'Oro 2025: assente

47) NICOLÒ BARELLA (Inter)

  • Rating: 90.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

45) JULIAN ALVAREZ (Atletico Madrid)

  • Rating: 90.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

45) AURELIEN TCHOUAMENI (Real Madrid)

  • Rating: 90.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

44) JOSKO GVARDIOL (Manchester City)

  • Rating: 90.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

42) JUDE BELLINGHAM (Real Madrid)

  • Rating: 91.0
  • Pallone d'Oro 2025: 23°

42) LEROY SANÉ (Bayern Monaco/Galatasaray)

  • Rating: 91.0
  • Pallone d'Oro 2025: assente

40) MOISES CAICEDO (Liverpool)

  • Rating: 91.1
  • Pallone d'Oro 2025: assente

40) FABIAN RUIZ (Psg)

  • Rating: 91.1
  • Pallone d'Oro 2025: 24°

39-30

39) LUIS DIAZ (Liverpool/Bayern Monaco)

  • Rating: 91.2
  • Pallone d'Oro 2025: assente

38) BRADLEY BARCOLA (Psg)

  • Rating: 91.3
  • Pallone d'Oro 2025: assente

37) VIKTOR GYOKERES (Sporting CP/Arsenal)

  • Rating: 91.4
  • Pallone d'Oro 2025: 15°

35) NICO WILLIAMS (Athletic Club)

  • Rating: 91.5
  • Pallone d'Oro 2025: assente

35) IBRAHIMA KONATÉ (Liverpool)

  • Rating: 91.5
  • Pallone d'Oro 2025: assente

34) LUKA MODRIC (Real Madrid/Milan)

  • Rating: 91.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

30) INIGO MARTINEZ (Barcellona/Al-Nassr)

  • Rating: 91.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

30) JULES KOUNDÉ (Barcellona)

  • Rating: 91.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

30) MAXIMILIAN MITTELSTADT (Stoccarda)

  • Rating: 91.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

30) CODY GAKPO (Liverpool)

  • Rating: 91.8
  • Pallone d'Oro 2025: assente

29-21

29) OMAR MARMOUSH (Eintracht Francoforte/Manchester City)

  • Rating: 91.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

29) ALEXIS MAC ALLISTER (Liverpool)

  • Rating: 91.9
  • Pallone d'Oro 2025: 22°

28) COLE PALMER (Chelsea)

  • Rating: 92.1
  • Pallone d'Oro 2025: 

24) ALEX GRIMALDO (Bayer Leverkusen)

  • Rating: 92.3
  • Pallone d'Oro 2025: assente

24) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (Liverpool)

  • Rating: 92.3
  • Pallone d'Oro 2025: assente

24) KHVICHA KVARATSHELIA (Napoli/Psg)

  • Rating: 92.3
  • Pallone d'Oro 2025: 12°

24) RODRYGO (Real Madrid)

  • Rating: 92.3
  • Pallone d'Oro 2025: assente

23) LIONEL MESSI (Inter Miami)

  • Rating: 92.4
  • Pallone d'Oro 2025: assente

22) GRANIT XHAKA (Bayer Leverkusen/Sunderland)

  • Rating: 92.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

21) DÉSIRÉ DOUÉ (Psg)

  • Rating: 92.8
  • Pallone d'Oro 2025: 14°

20-11

20) PAU CUBARSÍ (Barcellona)

  • Rating: 93.3
  • Pallone d'Oro 2025: assente

19) RYAN GRAVENBERCH (Liverpool)

  • Rating: 93.5
  • Pallone d'Oro 2025: assente

18) MARTIN ODEGAARD (Arsenal)

  • Rating: 93.7
  • Pallone d'Oro 2025: assente

17) DAYOT UPAMECANO (Bayern Monaco)

  • Rating: 93.9
  • Pallone d'Oro 2025: assente

15) VITINHA (Psg)

  • Rating: 94.2
  • Pallone d'Oro 2025: 

15) MIN-JAE KIM (Bayern Monaco)

  • Rating: 94.2
  • Pallone d'Oro 2025: assente

14) WILLIAM SALIBA (Arsenal)

  • Rating: 94.6
  • Pallone d'Oro 2025: assente

11) FLORIAN WIRTZ (Bayer Leverkusen/Bayern Monaco)

  • Rating: 94.7
  • Pallone d'Oro 2025: 29°

11) HARRY KANE (Bayern Monaco)

  • Rating: 94.7
  • Pallone d'Oro 2025: 13°

11) RAPHINHA (Barcellona)

  • Rating: 94.7
  • Pallone d'Oro 2025: 

La top 10

10) VINICIUS JUNIOR (Real Madrid)

  • Rating: 95.1
  • Pallone d'Oro 2025: 16°

8) ACHRAF HAKIMI (Psg)

  • Rating: 95.2
  • Pallone d'Oro 2025: 

8) JOSHUA KIMMICH (Bayern Monaco)

  • Rating: 95.2
  • Pallone d'Oro 2025: assente

7) OUSMANE DEMBÉLÉ (Psg)

  • Rating: 95.6
  • Pallone d'Oro 2025: 

6) MOHAMED SALAH (Liverpool)

  • Rating: 96.2
  • Pallone d'Oro 2025: 

5) MICHAEL OLISE (Bayern Monaco)

  • Rating: 96.8
  • Pallone d'Oro 2025: 30°

4) VIRGIL VAN DIJK (Liverpool)

  • Rating: 97.2
  • Pallone d'Oro 2025: 28°

3) PEDRI (Barcellona)

  • Rating: 97.5
  • Pallone d'Oro 2025: 11°

2) KYLIAN MBAPPÉ (Real Madrid)

  • Rating: 98.6
  • Pallone d'Oro 2025: 

1) LAMINE YAMAL (Barcellona)

  • Rating: 100.0
  • Pallone d'Oro 2025: 

Per il CIES il Pallone d'Oro era Yamal

Sorpasso in vetta di Lamine con Dembélé che scivola 7°, posizione di France Football dove risale invece Mbappe al 2° posto secondo il CIES. Nella top 10 riemergono Van Dijk (28°) e Olise (30°), discorso opposto per Vitinha (da 3° a 15°). Si rivede Messi (ma non Cristiano Ronaldo), che occupa la 23^ posizione. Modric è il primo rappresentante della Serie A al 34° posto. Il classificato più basso rispetto a Parigi? Lautaro Martinez, che scivola da 20° a 89°, ma addirittura mancano alcuni protagonisti del Pallone d'Oro 2025 ad eccezione di Donnarumma (escluso come tutti i portieri): è il caso di Nuno Mendes, McTominay, Guirassy, Dumfries, Haaland e Rice.

Chi l'avrebbe vinto in Serie A?

  1. LUKA MODRIC (Real Madrid/Milan): rating 91.7
  2. NICOLÒ BARELLA (Inter): 90.7
  3. AMIR RRAHMANI (Napoli): 90.0
  4. MANUEL LOCATELLI (Juventus): 90.0
  5. HENRIKH MKHITARYAN (Inter): 89.8
  6. STEFAN DE VRIJ (Inter): 89.7
  7. ALESSANDRO BASTONI (Inter): 89.5
  8. NICOLÒ ROVELLA (Lazio): 89.3
  9. MARTEN DE ROON (Atalanta): 89.2
  10. MATTEO GUENDOUZI (Lazio): 89.1
  11. CHARLES DE KETELAERE (Atalanta): 89.1
  12. NOA LANG (Psv/Napoli): 89.0
  13. LAUTARO MARTINEZ (Inter): 88.9 (20° al Pallone d'Oro)
  14. HAKAN CALHANOGLU (Inter): 88.9
  15. KENAN YILDIZ (Juventus): 88.8

