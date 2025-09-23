I 100 migliori per il CIES e i finalisti del Pallone d’Oro 2025: CLASSIFICHE a confrontoBALLON D'OR
Introduzione
Premiato a Parigi, Ousmane Dembélé si è aggiudicato il Ballon d'Or 2025 precedendo Lamine Yamal e Vitinha. Questo dice il podio e la classifica di France Football, graduatoria che possiamo confrontare con quella pubblicata dal CIES. Prima della cerimonia, infatti, l'osservatorio calcistico aveva stilato i 100 migliori giocatori al mondo di movimento dell'ultimo anno utilizzando un metodo statistico ricavato da 6 aree di gioco, impiego, livello sportivo e risultati. Chi si era aggiudicato il 'Pallone d'Oro del CIES'? E quanto cambiano le posizioni? Ecco il confronto con uno sguardo anche alla Serie A…
Quello che devi sapere
La classifica del Pallone d'Oro 2025
- Ousmane Dembélé (Francia/Psg)
- Lamine Yamal (Spagna/Barcellona)
- Vitinha (Portogallo/Psg)
- Mohamed Salah (Egitto/Liverpool)
- Raphinha (Brasile/Barcellona)
- Achraf Hakimi (Marocco/Psg)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Cole Palmer (Inghilterra/Chelsea)
- Gianluigi Donnarumma (Italia/Psg, Manchester City)
- Nuno Mendes (Portogallo/Psg)
- Pedri (Spagna/Barcellona)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, Psg)
- Harry Kane (Inghilterra/Bayern Monaco)
- Désiré Doué (Francia/Psg)
- Viktor Gyokeres (Svezia/Sporting CP, Arsenal)
- Vinicius Junior (Brasile/Real Madrid)
- Robert Lewandowski (Polonia/Barcellona)
- Scott McTominay (Scozia/Napoli)
- Joao Neves (Portogallo/Psg)
- Lautaro Martinez (Argentina/Inter)
- Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)
- Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)
- Jude Bellingham (Inghilterra/Real Madrid)
- Fabian Ruiz (Spagna/Psg)
- Denzel Dumfries (Olanda/Inter)
- Erling Haaland (Norvegia/Manchester City)
- Declan Rice (Inghilterra/Arsenal)
- Virgil Van Dijk (Olanda/Liverpool)
- Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen, Liverpool)
- Michael Olise (Francia/Bayern Monaco)
'Il Pallone d'Oro del CIES': metodologia
Prima della cerimonia di consegna svolta lunedì a Parigi, l'osservatorio calcistico CIES aveva stilato i 100 migliori giocatori di movimento del mondo dell'ultimo anno utilizzando un metodo statistico. In particolare sono state prese in considerazione 6 aree di gioco:
- Gioco aereo
- Duelli a terra
- Costruzione nella propria metà campo e in quella avversaria
- Dribbling riusciti
- Assist
- Tiri
Si aggiungono:
- Impiego
- Livello sportivo (Federazioni, campionati e club)
- Risultati
Il punteggio ricavato da tutti questi dati (rating) ha generato una classifica dei migliori della scorsa stagione. Proviamo quindi a confrontarla con quella di France Football (e i suoi 30 finalisti)...
La classifica: 100-88
99) SERGIO CANALES (Monterrey)
- Rating: 88.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
99) ALEXANDER ISAK (Newcastle/Liverpool)
- Rating: 88.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
96) ARDA GULER (Real Madrid)
- Rating: 88.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
96) KENAN YILDIZ (Juventus)
- Rating: 88.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
96) BRUNO GUIMARAES (Newcastle)
- Rating: 88.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
89) LUUK DE JONG (Psv/Porto)
- Rating: 88.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
89) YUNUS AKGUN (Galatasaray)
- Rating: 88.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
89) JOAO CANCELO (Al-Hilal)
- Rating: 88.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
89) JAMAL MUSIALA (Bayern Monaco)
- Rating: 88.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
89) HAKAN CALHANOGLU (Inter)
- Rating: 88.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
89) LAUTARO MARTINEZ (Inter)
- Rating: 88.9
- Pallone d'Oro 2025: 20°
89) FREDRIK BJORKAN (Bodo/Glimt)
- Rating: 88.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
88) NOA LANG (Psv/Napoli)
- Rating: 89.0
- Pallone d'Oro 2025: assente
82-73
82) JOAO NEVES (Psg)
- Rating: 89.1
- Pallone d'Oro 2025: 19°
82) CHARLES DE KETELAERE (Atalanta)
- Rating: 89.1
- Pallone d'Oro 2025: assente
82) MAGHNES AKLIOUCHE (Monaco)
- Rating: 89.1
- Pallone d'Oro 2025: assente
82) MATTEO GUENDOUZI (Lazio)
- Rating: 89.1
- Pallone d'Oro 2025: assente
78) DOMINIK SZOBOSZLAI (Liverpool)
- Rating: 89.2
- Pallone d'Oro 2025: assente
78) MARTEN DE ROON (Atalanta)
- Rating: 89.2
- Pallone d'Oro 2025: assente
78) ANGELO STILLER (Stoccarda)
- Rating: 89.2
- Pallone d'Oro 2025: assente
78) CAMERON CARTER-VICKERS (Celtic)
- Rating: 89.2
- Pallone d'Oro 2025: assente
76) ALEJANDRO BALDE (Barcellona)
- Rating: 89.3
- Pallone d'Oro 2025: assente
76) NICOLÒ ROVELLA (Lazio)
- Rating: 89.3
- Pallone d'Oro 2025: assente
75) ENZO FERNANDEZ (Chelsea)
- Rating: 89.4
- Pallone d'Oro 2025: assente
74) ALESSANDRO BASTONI (Inter)
- Rating: 89.4
- Pallone d'Oro 2025: assente
73) ANTONIO RUDIGER (Real Madrid)
- Rating: 89.5
- Pallone d'Oro 2025: assente
70-62
70) MATEO KOVACIC (Manchester City)
- Rating: 89.6
- Pallone d'Oro 2025: assente
70) KONRAD LAIMER (Bayern Monaco)
- Rating: 89.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
70) FRENKIE DE JONG (Barcellona)
- Rating: 89.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
65) NICOLAS OTAMENDI (Benfica)
- Rating: 89.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
65) MATEO RETEGUI (Atalanta/Al-Qadsiah)
- Rating: 89.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
65) SAVINHO (Manchester City)
- Rating: 89.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
65) STEFAN DE VRIJ (Inter)
- Rating: 89.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
65) RUBEN DIAS (Manchester City)
- Rating: 89.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
62) JEREMY DOKU (Manchester City)
- Rating: 89.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
62) RAYAN CHERKI (Lione/Manchester City)
- Rating: 89.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
62) HENRIKH MKHITARYAN (Inter)
- Rating: 89.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
60-52
60) ALEXIS VEGA (Deportivo Toluca)
- Rating: 89.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
60) RODRIGO DE PAUL (Atletico Madrid/Inter Miami)
- Rating: 89.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
53) MANUEL LOCATELLI (Juventus)
- Rating: 90.0
- Pallone d'Oro 2025: assente
53) ANDY ROBERTSON (Liverpool)
- Rating: 90.0
- Pallone d'Oro 2025: assente
53) THOMAS PARTEY (Arsenal/Villarreal)
- Rating: 90.0
- Pallone d'Oro 2025: assente
53) AMIR RRAHMANI (Napoli)
- Rating: 90.0
- Pallone d'Oro 2025: assente
53) LUCAS BERALDO (Psg)
- Rating: 90.0
- Pallone d'Oro 2025: assente
53) GREGORE MAGALHAES (Al-Rayyan)
- Rating: 90.0
- Pallone d'Oro 2025: assente
53) VICTOR OSIMHEN (Galatasaray)
- Rating: 90.0
- Pallone d'Oro 2025: assente
52) ALEXANDER SORLOTH (Real Madrid)
- Rating: 90.2
- Pallone d'Oro 2025: assente
49-40
49) FEDERICO VALVERDE (Real Madrid)
- Rating: 90.3
- Pallone d'Oro 2025: assente
49) ROBERT LEWANDOWSKI (Barcellona)
- Rating: 90.3
- Pallone d'Oro 2025: 17°
49) PEDRO NETO (Chelsea)
- Rating: 90.3
- Pallone d'Oro 2025: assente
48) MARQUINHOS (Real Madrid)
- Rating: 90.5
- Pallone d'Oro 2025: assente
47) NICOLÒ BARELLA (Inter)
- Rating: 90.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
45) JULIAN ALVAREZ (Atletico Madrid)
- Rating: 90.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
45) AURELIEN TCHOUAMENI (Real Madrid)
- Rating: 90.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
44) JOSKO GVARDIOL (Manchester City)
- Rating: 90.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
42) JUDE BELLINGHAM (Real Madrid)
- Rating: 91.0
- Pallone d'Oro 2025: 23°
42) LEROY SANÉ (Bayern Monaco/Galatasaray)
- Rating: 91.0
- Pallone d'Oro 2025: assente
40) MOISES CAICEDO (Liverpool)
- Rating: 91.1
- Pallone d'Oro 2025: assente
40) FABIAN RUIZ (Psg)
- Rating: 91.1
- Pallone d'Oro 2025: 24°
39-30
39) LUIS DIAZ (Liverpool/Bayern Monaco)
- Rating: 91.2
- Pallone d'Oro 2025: assente
38) BRADLEY BARCOLA (Psg)
- Rating: 91.3
- Pallone d'Oro 2025: assente
37) VIKTOR GYOKERES (Sporting CP/Arsenal)
- Rating: 91.4
- Pallone d'Oro 2025: 15°
35) NICO WILLIAMS (Athletic Club)
- Rating: 91.5
- Pallone d'Oro 2025: assente
35) IBRAHIMA KONATÉ (Liverpool)
- Rating: 91.5
- Pallone d'Oro 2025: assente
34) LUKA MODRIC (Real Madrid/Milan)
- Rating: 91.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
30) INIGO MARTINEZ (Barcellona/Al-Nassr)
- Rating: 91.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
30) JULES KOUNDÉ (Barcellona)
- Rating: 91.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
30) MAXIMILIAN MITTELSTADT (Stoccarda)
- Rating: 91.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
30) CODY GAKPO (Liverpool)
- Rating: 91.8
- Pallone d'Oro 2025: assente
29-21
29) OMAR MARMOUSH (Eintracht Francoforte/Manchester City)
- Rating: 91.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
29) ALEXIS MAC ALLISTER (Liverpool)
- Rating: 91.9
- Pallone d'Oro 2025: 22°
28) COLE PALMER (Chelsea)
- Rating: 92.1
- Pallone d'Oro 2025: 8°
24) ALEX GRIMALDO (Bayer Leverkusen)
- Rating: 92.3
- Pallone d'Oro 2025: assente
24) TRENT ALEXANDER-ARNOLD (Liverpool)
- Rating: 92.3
- Pallone d'Oro 2025: assente
24) KHVICHA KVARATSHELIA (Napoli/Psg)
- Rating: 92.3
- Pallone d'Oro 2025: 12°
24) RODRYGO (Real Madrid)
- Rating: 92.3
- Pallone d'Oro 2025: assente
23) LIONEL MESSI (Inter Miami)
- Rating: 92.4
- Pallone d'Oro 2025: assente
22) GRANIT XHAKA (Bayer Leverkusen/Sunderland)
- Rating: 92.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
21) DÉSIRÉ DOUÉ (Psg)
- Rating: 92.8
- Pallone d'Oro 2025: 14°
20-11
20) PAU CUBARSÍ (Barcellona)
- Rating: 93.3
- Pallone d'Oro 2025: assente
19) RYAN GRAVENBERCH (Liverpool)
- Rating: 93.5
- Pallone d'Oro 2025: assente
18) MARTIN ODEGAARD (Arsenal)
- Rating: 93.7
- Pallone d'Oro 2025: assente
17) DAYOT UPAMECANO (Bayern Monaco)
- Rating: 93.9
- Pallone d'Oro 2025: assente
15) VITINHA (Psg)
- Rating: 94.2
- Pallone d'Oro 2025: 3°
15) MIN-JAE KIM (Bayern Monaco)
- Rating: 94.2
- Pallone d'Oro 2025: assente
14) WILLIAM SALIBA (Arsenal)
- Rating: 94.6
- Pallone d'Oro 2025: assente
11) FLORIAN WIRTZ (Bayer Leverkusen/Bayern Monaco)
- Rating: 94.7
- Pallone d'Oro 2025: 29°
11) HARRY KANE (Bayern Monaco)
- Rating: 94.7
- Pallone d'Oro 2025: 13°
11) RAPHINHA (Barcellona)
- Rating: 94.7
- Pallone d'Oro 2025: 5°
La top 10
10) VINICIUS JUNIOR (Real Madrid)
- Rating: 95.1
- Pallone d'Oro 2025: 16°
8) ACHRAF HAKIMI (Psg)
- Rating: 95.2
- Pallone d'Oro 2025: 6°
8) JOSHUA KIMMICH (Bayern Monaco)
- Rating: 95.2
- Pallone d'Oro 2025: assente
7) OUSMANE DEMBÉLÉ (Psg)
- Rating: 95.6
- Pallone d'Oro 2025: 1°
6) MOHAMED SALAH (Liverpool)
- Rating: 96.2
- Pallone d'Oro 2025: 4°
5) MICHAEL OLISE (Bayern Monaco)
- Rating: 96.8
- Pallone d'Oro 2025: 30°
4) VIRGIL VAN DIJK (Liverpool)
- Rating: 97.2
- Pallone d'Oro 2025: 28°
3) PEDRI (Barcellona)
- Rating: 97.5
- Pallone d'Oro 2025: 11°
2) KYLIAN MBAPPÉ (Real Madrid)
- Rating: 98.6
- Pallone d'Oro 2025: 7°
1) LAMINE YAMAL (Barcellona)
- Rating: 100.0
- Pallone d'Oro 2025: 2°
Per il CIES il Pallone d'Oro era Yamal
Sorpasso in vetta di Lamine con Dembélé che scivola 7°, posizione di France Football dove risale invece Mbappe al 2° posto secondo il CIES. Nella top 10 riemergono Van Dijk (28°) e Olise (30°), discorso opposto per Vitinha (da 3° a 15°). Si rivede Messi (ma non Cristiano Ronaldo), che occupa la 23^ posizione. Modric è il primo rappresentante della Serie A al 34° posto. Il classificato più basso rispetto a Parigi? Lautaro Martinez, che scivola da 20° a 89°, ma addirittura mancano alcuni protagonisti del Pallone d'Oro 2025 ad eccezione di Donnarumma (escluso come tutti i portieri): è il caso di Nuno Mendes, McTominay, Guirassy, Dumfries, Haaland e Rice.
Chi l'avrebbe vinto in Serie A?
- LUKA MODRIC (Real Madrid/Milan): rating 91.7
- NICOLÒ BARELLA (Inter): 90.7
- AMIR RRAHMANI (Napoli): 90.0
- MANUEL LOCATELLI (Juventus): 90.0
- HENRIKH MKHITARYAN (Inter): 89.8
- STEFAN DE VRIJ (Inter): 89.7
- ALESSANDRO BASTONI (Inter): 89.5
- NICOLÒ ROVELLA (Lazio): 89.3
- MARTEN DE ROON (Atalanta): 89.2
- MATTEO GUENDOUZI (Lazio): 89.1
- CHARLES DE KETELAERE (Atalanta): 89.1
- NOA LANG (Psv/Napoli): 89.0
- LAUTARO MARTINEZ (Inter): 88.9 (20° al Pallone d'Oro)
- HAKAN CALHANOGLU (Inter): 88.9
- KENAN YILDIZ (Juventus): 88.8