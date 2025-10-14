Brasile ko in amichevole: Giappone vince 3-2

Dopo il 5-0 rifilato alla Corea del Sud il Brasile di Carlo Ancelotti è tornato in campo per una nuova amichevole a Tokyo contro il Giappone. Successo in rimonta per i padroni di casa che dopo essere andati sotto per 0-2 hanno ribaltato il match vincendo 3-2 con gol decisivo di Ueda dopo le reti di Paulo Henrique e Martinelli per la Selecao e quelle di Minamino e Nakamura per i giapponesi

Un buon primo tempo, con tante riserve in campo e vari esperimenti che hanno dato segnali incoraggianti. Poi il Brasile di Ancelotti è uscito via via dalla partita contro il Giappone, seconda amichevole della tournee asiatica dopo il 5-0 rifilato alla Corea del Sud, subendo alla fine la rimonta e tre reti dei giapponesi che hanno ribaltato lo 0-2 dell'intervallo. A sbloccare il risultato al 25’ è stato Paulo Henrique che ha battuto il pamense Suzuki con uno splendido esterno destro. Poi è arrivato il gol di Martinelli, imbeccato da Paquetà con una grande intuizione. La rimonta giapponese è iniziata al 52’ con Minamino che ha approfittato di un grave errore di Fabricio Bruno. Nakamura ha firnato il pareggio poco dopo l’ora di gioco. Il gol decisivo, di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è stato opera di Ueda. Giappone e Brasile sono entrambe già certe di partecipare ai Mondiali del 2026