Brasile ko in amichevole: Giappone vince 3-2

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il Brasile perde 3-2 contro il Giappone: seconda sconfitta per Ancelotti

amichevole

Dopo il 5-0 rifilato alla Corea del Sud il Brasile di Carlo Ancelotti è tornato in campo per una nuova amichevole a Tokyo contro il Giappone. Successo in rimonta per i padroni di casa che dopo essere andati sotto per 0-2 hanno ribaltato il match vincendo 3-2 con gol decisivo di Ueda dopo le reti di Paulo Henrique e Martinelli per la Selecao e quelle di Minamino e Nakamura per i giapponesi

I RISULTATI DELLE PARTITE DI QUALIFICAZIONE AI MONDIALI

Un buon primo tempo, con tante riserve in campo e vari esperimenti che hanno dato segnali incoraggianti. Poi il Brasile di Ancelotti è uscito via via dalla partita contro il Giappone, seconda amichevole della tournee asiatica dopo il 5-0 rifilato alla Corea del Sud, subendo alla fine la rimonta e tre reti dei giapponesi che hanno ribaltato lo 0-2 dell'intervallo. A sbloccare il risultato al 25’ è stato Paulo Henrique che ha battuto il pamense Suzuki con uno splendido esterno destro. Poi è arrivato il gol di Martinelli, imbeccato da Paquetà con una grande intuizione. La rimonta giapponese è iniziata al 52’ con Minamino che ha approfittato di un grave errore di Fabricio Bruno. Nakamura ha firnato il pareggio poco dopo l’ora di gioco. Il gol decisivo, di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, è stato opera di Ueda. Giappone e Brasile sono entrambe già certe di partecipare ai Mondiali del 2026

Leggi anche

Corea-Brasile 0-5: in gol Estevao, Rodrygo e Vini

FOTOGALLERY

1/10
classifica

Nazionali più piccole al Mondiale: Capo Verde 1^

Con la qualificazione al Mondiale 2026, Capo Verde scrive la storia diventando la nazione più piccola mai stata a una Coppa del mondo di calcio, con i soli 4.033 km². Ma quali sono le altre nazionali che fanno parte di questa particolare classifica? Di seguito la top 10 I SEGRETI DI CAPO VERDE

Vai alla Fotogallery

Calcio: altre notizie

Brasile ko in amichevole: Giappone vince 3-2

amichevole

Dopo il 5-0 rifilato alla Corea del Sud il Brasile di Carlo Ancelotti è tornato in campo per una...

Lesione per Castellanos, rischia due mesi di stop

lazio

Brutte notizie in casa Lazio: Valentin Castellanos sarà costretto a fermarsi a lungo....

Soulé "italiano"? Scaloni: "Futuro con Argentina"

Calcio

In seguito alle voci sulla possibilità che l'attaccante argentino della Roma possa vestire la...

Non solo Italia: le gare in programma su Sky Sport

QUAL. MONDIALI

Su Sky e in streaming su NOW l'ultimo giorno di qualificazioni UEFA al...

Il Milan perde Saelemaekers: lesione al flessore

MILAN

Uscito dopo un'ora di gioco contro la Macedonia del Nord, l'esterno belga aveva lasciato il...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE