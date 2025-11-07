Le giornate si stanno accorciando, ma saranno molto lunghe nel weekend di Sky Sport. Un altro fine settimana da seguire da mattina a sera su Sky e in streaming su NOW. Dalle grandi sfide di Premier League alla prima giornata delle ATP Finals, appuntamento imperdibile per la Formula 1 con il Gran Premio del Brasile e il primo Test Match per l'Italia nella Quilter Nations Series, ma non solo. Tutti gli appuntamenti del weekend GUARDA TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

WTA Finals – Finale , sabato 8 novembre alle 16.45

, sabato 8 novembre alle 16.45 Rugby Test Match – Italia-Australia , sabato 8 novembre alle 18.40

, sabato 8 novembre alle 18.40 Serie A - Parma-Milan , sabato 8 novembre alle 20.45

, sabato 8 novembre alle 20.45 ATP Finals – domenica 9 novembre dalle 11.30

– domenica 9 novembre dalle 11.30 MotoGP – Gran Premio del Portogallo , domenica 9 novembre alle 15.00

, domenica 9 novembre alle 15.00 Premier League – Manchester City-Liverpool , domenica 9 novembre alle 17.30

, domenica 9 novembre alle 17.30 Formula 1 – Gran Premio del Brasile , domenica 9 novembre alle 18.00

, domenica 9 novembre alle 18.00 Serie A - Roma-Udinese , domenica 9 novembre alle 18.00

Due sfide imperdibili in Premier League Intenso fine settimana di calcio internazionale che accompagna alla sosta dedicata alle qualificazioni. In Premier League, si comincia da Londra con Tottenham-Manchester United, in diretta su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW, e si arriva a Manchester domenica alle 17.30 per Manchester City-Liverpool, in diretta su Sky Sport Arena, Sky Sport 4K. Vedi anche Costacurta e Di Canio su Foden: "Commossi dal suo talento"

La finale delle WTA Finals e il primo giorno delle ATP Finals Dal 9 al 16 novembre, solo su Sky Sport tutti i match delle ATP Finals, con Jannik Sinner campione in carica pronto a difendere il titolo. Gli otto migliori tennisti al mondo, tra cui per la prima volta due italiani, sono pronti per sbarcare a Torino. Si inizia domenica 9 dalle 11.30 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Il sabato invece, a Riyadh, è il momento della finale delle WTA Finals, dalle 16.45 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Approfondimento La rivoluzione culturale delle Finals di Torino

Tutti in pista per i gran premi di Formula 1 e MotoGP Doppio appuntamento con i motori con il sprint race al sabato e gara la domenica. Per la MotoGP si corre in Portogallo, appuntamento alle 14.00 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW, mentre per la Formula 1 in Brasile, sul circuito di San Paolo. La gara in diretta domenica alle 18.00 su Sky Sport Formula 1, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Da non perdere anche l'ultimo appuntamento della stagione con la WEC, la 8 ore in Bahrain sabato alle 12.00 su Sky Sport 257 e in streaming su NOW, e il Worl Rally CHampionship con il Rally del Giappone. stage 5 domenica mattina alle 06.00 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW. Leggi anche Hamilton, su Ferrari con la bandiera per Senna

La Quilter Nations Series A novembre, come da tradizione, il meglio della palla ovale mondiale si confronta nelle "Quilter Nations Series" su Sky e in streaming su NOW, con tantissime sfide da vivere in diretta. Grande attesa soprattutto sabato 8 novembre per la partita che vedrà di fronte Italia e Australia a Udine, collocata all’interno di un vero e proprio sabato "mondiale", che vedrà in campo ben 9 delle prime 10 Nazionali della classifica globale: dal Sudafrica campione del mondo agli All Blacks, dalla Francia campione del 6 Nazioni alle tradizionali potenze europee Irlanda e Inghilterra. L’esordio degli Azzurri di Gonzalo Quesada al BluEnergy Stadium di Udine sarà contro una Nazionale temibile come l’Australia, al momento 7^ nel ranking mondiale. La diretta di Italia-Australia inizierà alle 18.10 su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW.

La programmazione del weekend su Sky Sport e NOW Sabato 8 novembre ore 05.00: Golf, Abu Dhabi Championship 3a giornata su Sky Sport Golf

su Sky Sport Golf ore 11.05: MotoGP, Prove Libere 2 su Sky Sport MotoGP

su Sky Sport MotoGP ore 11.45: MotoGP, Qualifiche su Sky Sport MotoGP

su Sky Sport MotoGP ore 12.00: FIA WEC, Bahrain su Sky Sport 257

su Sky Sport 257 ore 13.30: Premier League, Tottenham-Manchester United su Sky Sport Calcio

su Sky Sport Calcio ore 15.00: F1, GP Brasile - Sprint su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K ore 15.30: Bundesliga, Union Berlino-Bayern Monaco su Sky Sport 258

su Sky Sport 258 ore 15.55: MotoGP, Sprint su Sky Sport MotoGP

su Sky Sport MotoGP ore 16.00: Tennis, ATP 250 Atene Finale su Sky Sport Arena

su Sky Sport Arena ore 16.45: WTA FINALS 2025, Riyadh Singles - Finale su Sky Sport Tennis

su Sky Sport Tennis ore 18.40: Rugby Test Match, Italia-Australia su Sky Sport Uno, Sky Sport Max

su Sky Sport Uno, Sky Sport Max ore 19.00: F1, GP Brasile - Qualifiche su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K ore 20.45: Serie A, Parma-Milan su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251

su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 ore 21.05: Ligue 1, Monaco-Lens su Sky Sport 253