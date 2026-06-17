Il 24 enne imprenditore russo acquisisce il 49% delle quote della società. "Da febbraio è partito un percorso di fiducia che ha portato a questa giornata e all'inizio di un'avventura stimolante", ha dichiarato. Assieme a Bosov ci sarà anche l'ex ad dell'Inter del Triplete e dello Spezia Ernesto Paolilli

Il Piacenza accoglie Kirill Bosov, nuovo investitore che entra in società con il 49% delle azioni del club. "Arrivare in Serie B? Non voglio mettere limiti ai nostri obiettivi, lavoriamo con serietà e umiltà per continuare a crescere", ha dichiarato il 24enne imprenditore russo che ha voluto motivare la sua scelta di entrare in maniera attiva nel Piacenza. "Ho scelto il Piacenza per svariati motivi - ha aggiunto - per la storia della squadra, per i campioni che ha fatto crescere, per i suoi tifosi che ieri mi hanno accolto in modo indimenticabile e per i rapporti di fiducia che ho costruito in questi mesi. Ci siamo conosciuti a febbraio con il presidente Marco Polenghi e gli altri soci, ho subito capito il valore di questa società e di questa piazza così calorosa. Da febbraio è partito un percorso di fiducia che ha portato a questa giornata e all'inizio di un'avventura stimolante. La mia passione per il calcio è nata vedendo dal vivo la finale di Champions a Mosca tra Manchester e Chelsea, da allora sono grande tifoso dei Red Devils".