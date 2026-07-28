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Brescia calcio, il Tribunale dichiara il fallimento della società di Massimo Cellino

la sentenza

Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio, chiudendo definitivamente la vicenda della società biancazzurra. La decisione, arrivata nel giorno del 70° compleanno di Massimo Cellino, segue l'esclusione del club dai campionati professionistici per il mancato rispetto degli adempimenti economici. Rigettata anche la domanda di concordato presentata dalla società

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Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La sentenza arriva dopo il ricorso per la liquidazione giudiziale e il rigetto della domanda di concordato in bianco presentata dal club. Il Brescia era già stato escluso dai campionati professionistici dopo il mancato rispetto delle scadenze economiche. Nella decisione ha pesato anche la relazione dell'esperto nominato per seguire la crisi della società, secondo cui il club "non ha rispettato il principio di buona fede e correttezza nella presente composizione". Si chiude così formalmente la storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B.

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