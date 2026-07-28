Brescia calcio, il Tribunale dichiara il fallimento della società di Massimo Cellino

Il Tribunale di Brescia ha dichiarato la liquidazione giudiziale del Brescia Calcio. La sentenza arriva dopo il ricorso per la liquidazione giudiziale e il rigetto della domanda di concordato in bianco presentata dal club. Il Brescia era già stato escluso dai campionati professionistici dopo il mancato rispetto delle scadenze economiche. Nella decisione ha pesato anche la relazione dell'esperto nominato per seguire la crisi della società, secondo cui il club "non ha rispettato il principio di buona fede e correttezza nella presente composizione". Si chiude così formalmente la storia della società che per 114 anni ha militato tra Serie A e Serie B.

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