Nelle stesse ore in cui ha visto sfumare la vittoria del Pallone d’Oro, assegnato a Kane, il fuoriclasse francese è al centro di un caso in Cina: un suo commento su un meme che lo raffigurava come Mao è stato giudicato offensivo dal Governo cinese, che ha imposto l’oscuramento delle sue partite nel Paese. E due aziende cinesi hanno interrotto i contratti di sponsorizzazione PALLONE D'ORO, MBAPPE' 2º: CLASSIFICA

Una risata in questo caso non lo seppellirà ma gli farà perdere un sacco di soldi e di popolarità. Alla delusione per la vittoria del Pallone d’Oro sfumata anche quest’anno, con il trofeo 2026 alla fine assegnato a Harry Kane, Kylian Mbappé deve aggiungere un altro pensiero che certo non sarà stato per lui proprio piacevole. Dalla serata di gala a Londra lo scenario si sposta in Cina: è qui che il fuoriclasse francese è al centro di un caso.

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Mbappé e il commento al meme su Mao Cosa è successo? Tutto è nato da un video pubblicato sui social, in cui Mbappé parla dei tanti meme di cui da tempo è protagonista (o vittima). Online si trova di tutto e infatti di lui ci sono meme con infinite versioni: dalla più innocua, che lo trasforma in una tartaruga ninja, a quella che lo vede novello Mobutu Sese Seko, dittatore sanguinario del Congo (o ex Zaire) che lo stesso attaccante del Real Madrid ha detto di non apprezzare particolarmente. Il caso è scoppiato quando Kylian nel video ha risposto a questa domanda in realtà leggera: “Qual è il meme che mi ha fatto più ridere? Ce ne sono tanti. Quello in cui io sono un dittatore cinese, lo uso spesso con gli amici per la Playstation”. Mbappé non lo nomina ma il riferimento lo si trova sui social e appare chiaro che stia parlando di Mao Tse-tung. Il fatto che Mbappé si sia riferito a Mao, fondatore della Repubblica Popolare Cinese e quindi considerato padre della Patria, parlandone come un dittatore, ha fatto scattare immediatamente la reaziona in Cina.