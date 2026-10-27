Mbappé (Real Madrid), governo Cina contro calciatore a causa di un memeil caso
Nelle stesse ore in cui ha visto sfumare la vittoria del Pallone d’Oro, assegnato a Kane, il fuoriclasse francese è al centro di un caso in Cina: un suo commento su un meme che lo raffigurava come Mao è stato giudicato offensivo dal Governo cinese, che ha imposto l’oscuramento delle sue partite nel Paese. E due aziende cinesi hanno interrotto i contratti di sponsorizzazione
Una risata in questo caso non lo seppellirà ma gli farà perdere un sacco di soldi e di popolarità. Alla delusione per la vittoria del Pallone d’Oro sfumata anche quest’anno, con il trofeo 2026 alla fine assegnato a Harry Kane, Kylian Mbappé deve aggiungere un altro pensiero che certo non sarà stato per lui proprio piacevole. Dalla serata di gala a Londra lo scenario si sposta in Cina: è qui che il fuoriclasse francese è al centro di un caso.
Mbappé e il commento al meme su Mao
Cosa è successo? Tutto è nato da un video pubblicato sui social, in cui Mbappé parla dei tanti meme di cui da tempo è protagonista (o vittima). Online si trova di tutto e infatti di lui ci sono meme con infinite versioni: dalla più innocua, che lo trasforma in una tartaruga ninja, a quella che lo vede novello Mobutu Sese Seko, dittatore sanguinario del Congo (o ex Zaire) che lo stesso attaccante del Real Madrid ha detto di non apprezzare particolarmente. Il caso è scoppiato quando Kylian nel video ha risposto a questa domanda in realtà leggera: “Qual è il meme che mi ha fatto più ridere? Ce ne sono tanti. Quello in cui io sono un dittatore cinese, lo uso spesso con gli amici per la Playstation”. Mbappé non lo nomina ma il riferimento lo si trova sui social e appare chiaro che stia parlando di Mao Tse-tung. Il fatto che Mbappé si sia riferito a Mao, fondatore della Repubblica Popolare Cinese e quindi considerato padre della Patria, parlandone come un dittatore, ha fatto scattare immediatamente la reaziona in Cina.
Mbappé e il meme, le conseguenze
Apriti cielo. "Qualsiasi parola o azione che offenda i sentimenti del popolo cinese incontrerà naturalmente un'ampia condanna da parte dell'intera società cinese" ha commentato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese in una dichiarazione alla stampa. E le prime conseguenze non hanno tardato ad arrivare, con la rottura dei contratti di sponsorizzazione di due grandi aziende cinesi. Il gruppo che produce bevande Dongpeng e altre due aziende di prodotti lattiero-caseari (Mengniu e Milkground) hanno annunciato la cessazione della collaborazione commerciale con l’attaccante della Francia. Il tutto esprimendo disappunto per dei comportamenti giudicati offensivi nei confronti del popolo cinese. Negli ultimi tempi, specie durante gli ultimi Mondiali di calcio, l’immagine di Mbappé è circolata molto in Cina, visto che Kylian è testimonial in particolare di alcune bevande, la sua faccia è stampata su milioni di bottigliette e appare di frequente su autobus e cartelloni pubblicitari. A questo si aggiunge la decisione più recente, che sospende la trasmissione televisiva della Liga e delle partite che vedono in campo Mbappè, da parte dell’emittente statale cinese CCTV. Il provvedimento è entrato in vigore lunedì sera. Mentre Mbappé vedeva Kane sollevare il Pallone d’Oro. In una serata doppiamente deludente per lui.