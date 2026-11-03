Gli incassi più alti degli stadi per valore dei naming rights
L'accordo per il Generali Stadium avrebbe un valore di 650 milioni di euro in 25 anni pari a una media di 26 milioni a stagione (fonte 'Il Sole 24 Ore'). Uniformando in euro i principali contratti internazionali il futuro stadio di Milan e Inter si collocherebbe al terzo posto mondiale. Ecco la classifica...
- Valore annuo: 7,8 milioni di euro
- Dove si trova: Minneapolis (Stati Uniti)
- Fonte: NBC
- Valore annuo: 8,9 milioni di euro
- Dove si trova: Brookyln (Stati Uniti)
- Fonte: NY Times
- Valore annuo: 8,9 milioni di euro
- Dove si trova: Los Angeles (Stati Uniti)
- Fonte: Forbes
- Valore annuo: 10 milioni di euro
- Dove si trova: Torino (Italia)
- Fonte: SportsPro
- Valore annuo: 10,3 milioni di euro
- Dove si trova: Atlanta (Stati Uniti)
- Fonte: Forbes
- Valore annuo: 12,4 milioni di euro
- Dove si trova: Miami Gardens (Stati Uniti)
- Fonte: Forbes
- Valore annuo: 13 milioni di euro
- Dove si trova: Monaco di Baviera (Germania)
- Fonte: SportsPro
- Valore annuo: 13,4 milioni di euro
- Dove si trova: San Francisco (Stati Uniti)
- Fonte: Forbes
- Valore annuo: 13,4 milioni di euro
- Dove si trova: Seattle (Stati Uniti)
- Fonte: Pollstar
- Valore annuo: 14,3 milioni di euro
- Dove si trova: East Rutherford (Stati Uniti)
- Fonte: NY Times
- Valore annuo: 15,2 milioni di euro
- Dove si trova: Santa Clara (Stati Uniti)
- Fonte: SportsPro
- Valore annuo: 15,6 milioni di euro
- Dove si trova: Elmont (Stati Uniti)
- Fonte: CNBC
- Valore annuo: 16 milioni di euro
- Dove si trova: Arlington (Stati Uniti)
- Fonte: Forbes
- Valore annuo: 17,8 milioni di euro
- Dove si trova: Las Vegas (Stati Uniti)
- Fonte: Forbes
- Valore annuo: 17,8 milioni di euro
- Dove si trova: New York (Stati Uniti)
- Fonte: CNN Money
- Valore annuo: 19,4 milioni di euro
- Dove si trova: Inglewood (Stati Uniti)
- Fonte: SportsPro
- Valore annuo: 25,5 milioni di euro
- Dove si trova: Toronto (Canada)
- Fonte: CBC
- Valore annuo: 26 milioni di euro
- Dove si trova: Milano (Italia)
- Fonte: Il Sole 24 Ore
- Valore annuo: 26,7 milioni di euro
- Dove si trova: Inglewood (Stati Uniti)
- Fonte: SportsPro
- Valore annuo: 31,2 milioni di euro
- Dove si trova: Los Angeles (Stati Uniti)
- Fonte: SportsPro
- La classifica (che resta indicativa, visto che diversi accordi non sono stati pubblicati integralmente) non comprende stadi il cui la vendita del nome non ha un valore calcolabile perché frutto di partnership che comprendono anche sponsorizzazioni di maglia e altro.
- Riyadh Air Metropolitano: era già sponsor di maglia dell’Atlético Madrid, si tratta di un’estensione della partnership ma senza la possibilità di conoscere con esattezza la quota destinata al naming dell’impianto
- Spotify Camp Nou: anche qui il naming dello stadio è inserito nel contratto complessivo che comprende anche le maglie delle prime squadre e altri diritti
- Etihad Stadium: l’accordo comprende anche sponsorizzazione di maglia, campus e altri asset commerciali difficilmente scorporabili