 Stadi con incasso più alto da naming rights: la posizione del Generali Stadium | Sky Sport
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Gli incassi più alti degli stadi per valore dei naming rights

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L'accordo per il Generali Stadium avrebbe un valore di 650 milioni di euro in 25 anni pari a una media di 26 milioni a stagione (fonte 'Il Sole 24 Ore').  Uniformando in euro i principali contratti internazionali il futuro stadio di Milan e Inter si collocherebbe al terzo posto mondiale. Ecco la classifica...

COME SARÀ IL GENERALI STADIUM DI MILAN E INTER

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