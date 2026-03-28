 Senegal-Perù, la protesta con la Coppa: festa allo Stade de France contro la decisione CAF | Sky Sport
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Senegal-Perù, la protesta con la Coppa d'Africa contro la decisione CAF

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Non si placano le polemiche del Senegal dopo l'assegnazione a tavolino della Coppa d'Africa al Marocco da parte della CAF. Nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, in occasione dell'amichevole allo Stade de France contro il Perù, la Nazionale è scesa in campo con una maglia con due stelle e ha sfilato con il trofeo davanti ai tifosi, ribadendo di considerarsi campione sul campo. Le immagini più belle di questa giornata di "festa" piuttosto singolare

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