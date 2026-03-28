Senegal-Perù, la protesta con la Coppa d'Africa contro la decisione CAF
Non si placano le polemiche del Senegal dopo l'assegnazione a tavolino della Coppa d'Africa al Marocco da parte della CAF. Nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, in occasione dell'amichevole allo Stade de France contro il Perù, la Nazionale è scesa in campo con una maglia con due stelle e ha sfilato con il trofeo davanti ai tifosi, ribadendo di considerarsi campione sul campo. Le immagini più belle di questa giornata di "festa" piuttosto singolare
- Allo Stade de France è andata in scena una vera celebrazione: il Senegal ha festeggiato come se il titolo fosse appena stato conquistato. Prima del fischio d’inizio dell'amichevole contro il Perù, la squadra sfila con la Coppa davanti ai propri tifosi, con Koulibaly che ha preso il trofeo, portandolo verso i tifosi
- Giocatori e staff hanno celebrato insieme al pubblico, rivendicando il successo conquistato sul campo
- Presente anche Youssou N’Dour, celebre cantante senegalese ed ex ministro del Turismo, tra i protagonisti della celebrazione.
- La foto di gruppo con il trofeo al centro: sarà l’ultima immagine del Senegal con la Coppa prima dell’assegnazione al Marocco? Si attende la risposta del TAS a cui il Senegal ha fatto ricorso
- In panchina presente Pape Thiaw, l’allenatore che ordinò alla squadra di lasciare il campo dopo l'assegnazione del rigore al Marocco nei minuti finali del match. E' stato l'episodio che ha portato la CAF ad assegnare il trofeo a tavolino al Marocco.
- Ben visibili le due stelle sullo stemma: il Senegal rivendica i due titoli conquistati sul campo, anche se dopo la decisione della CAF gliene verrebbe riconosciuto ufficialmente solo uno, quello del 2021.
- Presente anche il presidente della Federazione del Senegal Abdoulaye Fal
- Il Senegal ha battuto il Perù per 2-0 con le reti di Nico Jackson e di Ismaila Sarr