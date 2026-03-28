Non si placano le polemiche del Senegal dopo l'assegnazione a tavolino della Coppa d'Africa al Marocco da parte della CAF. Nella giornata di oggi, sabato 28 marzo, in occasione dell'amichevole allo Stade de France contro il Perù, la Nazionale è scesa in campo con una maglia con due stelle e ha sfilato con il trofeo davanti ai tifosi, ribadendo di considerarsi campione sul campo. Le immagini più belle di questa giornata di "festa" piuttosto singolare

MAROCCO-SENEGAL, COSA ERA SUCCESSO