È il giorno di Francia-Inghilterra, finale per il terzo posto dei Mondiali 2026. Intanto cresce l'attesa per l'ultimo atto tra Spagna e Argentina, con una conferenza show a New York dove al Fanatics Fest Messi, Scaloni, De La Fuente, Rodri sono stati intervistati da star come Tom Brady, Novak Djokovic, Kevin Durant e altri in vista della finale in programma domenica. Le ultime dai campi, le conferenze, le probabili formazioni e tutte gli aggiornamenti nel nostro liveblog
Tuchel: "Nessuno ha voglia di giocare Francia-Inghilterra"
Thomas Tuchel sintetizza così lo stato d'animo dell'Inghilterra alla vigilia della finale per il terzo posto contro la Francia, una sfida che anche Didier Deschamps avrebbe preferito evitare dopo l'eliminazione in semifinale. A Miami è atteso ampio turnover, ma non mancheranno le stelle: Mbappé, Kane e Bellingham sono ancora in corsa per il titolo di capocannoniere del Mondiale. I Tre Leoni cercano il primo bronzo della loro storia dopo le sconfitte nelle finaline del 1990 e del 2018, mentre i Bleus vogliono chiudere al meglio l'era Deschamps.
Francia-Inghilterra, l'ultima di Deschamps: "La nazionale mi mancherà ma non piangerò"
Didier Deschamps si prepara all'ultima partita da Ct della Francia, la finale per il terzo posto contro l'Inghilterra. Dopo 14 anni in panchina, un Mondiale vinto e un'altra finale raggiunta, il commissario tecnico saluta i Bleus: "La nazionale è la cosa più bella che mi sia capitata, nessuno piangerà ma mi mancherà"
Deschamps si congeda: 'La Francia mi mancherà'Vai al contenuto
Le probabili formazioni di Francia-Inghilterra
Francia e Inghilterra si sfidano nella finale per il terzo posto dei Mondiali, sabato alle 23. Deschamps dovrebbe rilanciare Kanté dal 1', in quella che sarà probabilmente la sua ultima partita ai Mondiali, insieme a Zaïre-Emery con Mbappé riferimento offensivo. Tuchel verso un 4-2-3-1 con Bellingham arretrato accanto ad Anderson e Kane al centro dell'attacco
Mondiali, Francia-Inghilterra: le probabili formazioniVai al contenuto
Martinez: "Siamo un gruppo speciale, veniamo da contesti umili e abbiamo gli stessi valori"
Il portiere dell'Argentina Emiliano Martinez ha risposto così ad alcune domande al Fanatics Fest: "Il mio messaggio ai compagni è godersi questi giorni, perché ce li ricorderemo per tutta la vita. La mano mi fa male tutti i giorni, tutti gli specialisti mi avevano detto che senza operarmi non potevo giocare ma alla fine ho giocato lo stesso e va bene così. Da piccolo mi ricordo di aver pianto per l'Argentina, ho pianto per la finale del 2014 e per il 2006, avevo sempre sognato di essere il portiere dell'Argentina per tutta la vita". Infine sul gruppo e i compagni: "Siamo un gruppo speciale perché i nostri contesti familiari sono simili, veniamo da contesti umili, genitori lavoratori, abbiamo gli stessi valori"
Come gestire la pressione: Djokovic intervista Argentina e Spagna
Novak Djokovic ha chiesto al commissario tecnico dell'Argentina, Lionel Scaloni, e a Messi come gestire la pressione nelle partite importanti. Kevin Durant ha chiesto al portiere Emiliano Martínez cosa penserebbe se l'Argentina difendesse con successo il titolo. In seguito, ancora Djokovic ha proseguito la sua discussione con il ct della Spagna Luis De La Fuente e il capitano Rodri su come mantenere la calma prima della partita più importante del mondo
Rodri: "Messi il più grande di tutti i tempi"
Sul palco c'era anche Rodri, capitano della Spagna, insieme al suo allenatore De La Fuente. Il capitano spagnolo si è espresso così su Messi: "E' difficile descrivere quanto Messi significhi per il calcio e per l'Argentina. Per me, è il più grande giocatore di tutti i tempi"
Tom Brady intervista Messi. Leo: "Foto storica con Lamine, gli auguro il meglio al Barcellona"
Uno dei momenti più memorabili del Fanatics Fest è stato quando Tom Brady ha menzionato la foto diventata virale sui social quasi 20 anni fa, che ritraeva Messi mentre faceva il bagno a un Lamine Yamal neonato. "È davvero una foto incredibile, folle, ho fatto una foto con lui quando era un neonato e adesso ci affronteremo in una finale mondiale", ha risposto Messi con un sorriso. "Lamine è un grandissimo giocatore, lo seguo moltissimo perché gioca nel club che amo. A 19 anni è uno dei più forti al mondo, ha tutta la carriera davanti e una grande opportunità di fare qualcosa di storico, anche se noi faremo il massimo affinché non sia questa volta. Gli auguro sempre tutto il meglio, anche perché il suo bene è il bene del Barcellona"
Scaloni: "Giochiamo per la nostra gente. Ultima di Messi? Chiedete a lui... "
"Ci emozioniamo e piangiamo - ha detto il ct dell'Argentina Lionel Scaloni all'evento di Fanatics Fest a New York - perché vediamo emozionata la nostra gente, giochiamo per loro, l'Argentina gioca per la gente, che si mette la maglia della Seleccion e fa sì che si abbraccino un tifoso del Boca e uno del River, uno del Newell’s e uno del Rosario Central. Questo ci emoziona. Messi è una leggenda, il miglior calciatore che abbia mai visto, se pensa bene di me sono solo felice. Arrivare a una finale così a 39 anni è incredibile, dobbiamo renderci conto di cosa abbiamo, godercelo. Ieri ho detto ai ragazzi che io e lo staff non gli saremo mai abbastanza grati per tutto questo. De La Fuente? Siamo amici quindi ci piace parlare anche di altro non solo di calcio. Non abbiamo avuto il tempo di parlare perché diciamo che ci siamo trovati in un evento… surreale. Ultimo mondiale o ultima partita con l'Argentina di Messi? Non so, non ne abbiamo parlato, dovete chiedere a lui…"
Spagna, De La Fuente: "Yamal sta bene. Argentina? No, non gioca sporco"
Intervenuto in conferenza stampa in vista della finale contro l'Argentina, il ct della Spagna, Luis De La Fuente, ha detto: "Penso che sia un privilegio essere in finale. Raggiungere una finale di Coppa del Mondo è speciale. Firmerei per arrivare sempre in finale e perderla. Domenica vedremo due grandi nazionali. Secondo me per certi versi simili. Ogni squadra proverà a portare la partita sul proprio territorio ma sono sicuro che il talento prevarrà. L’arbitro sarà lì per supportare tutti i protagonisti, penso che il calcio si mostrerà nella sua massima espressione. Sono teso per le condizioni atmosferiche, perché sono arrivato qui in elicottero e mi riporteranno al ritiro con l’elicottero". Sulle condizioni di Yamal: "Lamine sta bene. Domani faremo l’ultimo allenamento e sarà il momento cruciale perché se succede qualcosa non avremo più tempo per recuperare. Messi è un esempio per tutti i giocatori più giovani. Giocare a 39 anni una finale è speciale ma io sprono sempre Lamine a essere Lamine". Sull'Argentina: "Giocano sporco? No. Non oserei mai dirlo. Sarebbe una mancanza di rispetto incredibile. Ho un’ammirazione enorme per l’Argentina. Scaloni condivide tanti miei principi nel modo di guidare una squadra. Ci sono delle qualità necessarie per guidare grandi squadri come queste. Non siamo cosi diversi. Vi dico una cosa divertente. Quando ero al Siviglia ho conosciuto Messi. C’era una partita di Copa del Rey e sapevo ci fosse un ragazzo bravo di nome Messi. Andai con la marcatura a uomo. Il giocatore su di lui venne ammonito, decisi di sostituirlo. Segnò 4 gol". "Citazioni su Impero Romano? Mi piace da morire l'Antica Roma - ha concluso - e quindi ho pensato fosse interessante condividere con i miei giocatori alcune citazioni celebri. L'importanza delle api è stata una metafora per far capire ai giocatori che devono giocare l’uno per l'altro"
Da Tom Brady a Novak Djokovic, tutti pazzi per Messi
Al Fanatics Fest di New York, Messi fa impazzire tutti. Da Tom Brady a Novak Djokovic fino a Kevin Durant, tutti hanno voluto fare un selfie con Leo. A differenza delle tradizionali conferenze stampa, la FIFA ha organizzato questo evento nell'ambito del Fanatics Fest, un festival sportivo che riunisce numerose star. Invece dei giornalisti, Brady, Djokovic, Durant, Rio Ferdinand e molte altre celebrità hanno rivolto direttamente le domande agli allenatori e ai giocatori di Argentina e Spagna
Oggi Francia-Inghilterra per il terzo posto
Oggi Francia e Inghilterra si sfidano nella finale per il terzo posto dei Mondiali 2026. Sarà l'ultima partita di Didier Deschamps sulla panchina dei Bleus, eliminati dalla Spagna, mentre i Tre Leoni cercano il primo bronzo iridato dopo le sconfitte nelle finaline del 1990 e del 2018. Riflettori anche sulla Scarpa d'Oro: Mbappé è a quota 8 gol, Kane e Bellingham inseguono con 6
Mondiale 2026, tutto quello che devi sapere
- Le probabili di Francia-Inghilterra
- Le previsioni Opta sulla vincente del Mondiale
- Come sono arrivate in finale Spagna e Argentina
- Quanto durerà l'intervallo della finale
- La storia del bagnetto di Messi a Yamal bambino
- L'età degli spagnoli al primo Mondiale di Messi
- Quando de la Fuente era maestro di Scaloni
- Chi ha disputato più finali ai Mondiali?
- Quanto incassano i club di Serie A dal Mondiale
- La classifica dei marcatori
- Il rendimento dei 66 giocatori di Serie A
- Mondiali, tutti gli MVP