Intervenuto in conferenza stampa in vista della finale contro l'Argentina, il ct della Spagna, Luis De La Fuente, ha detto: "Penso che sia un privilegio essere in finale. Raggiungere una finale di Coppa del Mondo è speciale. Firmerei per arrivare sempre in finale e perderla. Domenica vedremo due grandi nazionali. Secondo me per certi versi simili. Ogni squadra proverà a portare la partita sul proprio territorio ma sono sicuro che il talento prevarrà. L’arbitro sarà lì per supportare tutti i protagonisti, penso che il calcio si mostrerà nella sua massima espressione. Sono teso per le condizioni atmosferiche, perché sono arrivato qui in elicottero e mi riporteranno al ritiro con l’elicottero". Sulle condizioni di Yamal: "Lamine sta bene. Domani faremo l’ultimo allenamento e sarà il momento cruciale perché se succede qualcosa non avremo più tempo per recuperare. Messi è un esempio per tutti i giocatori più giovani. Giocare a 39 anni una finale è speciale ma io sprono sempre Lamine a essere Lamine". Sull'Argentina: "Giocano sporco? No. Non oserei mai dirlo. Sarebbe una mancanza di rispetto incredibile. Ho un’ammirazione enorme per l’Argentina. Scaloni condivide tanti miei principi nel modo di guidare una squadra. Ci sono delle qualità necessarie per guidare grandi squadri come queste. Non siamo cosi diversi. Vi dico una cosa divertente. Quando ero al Siviglia ho conosciuto Messi. C’era una partita di Copa del Rey e sapevo ci fosse un ragazzo bravo di nome Messi. Andai con la marcatura a uomo. Il giocatore su di lui venne ammonito, decisi di sostituirlo. Segnò 4 gol". "Citazioni su Impero Romano? Mi piace da morire l'Antica Roma - ha concluso - e quindi ho pensato fosse interessante condividere con i miei giocatori alcune citazioni celebri. L'importanza delle api è stata una metafora per far capire ai giocatori che devono giocare l’uno per l'altro"