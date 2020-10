La partita, inizialmente in programma il 9 ottobre, era stata rinviata per i casi di positività al Covid-19 nel gruppo degli azzurrini. Si giocherà a Reykjavik il 12 novembre. Slittano le sfide contro Lussemburgo e Svezia CORONAVIRUS, DATI E NEWS IN TEMPO REALE

Si giocherà giovedì 12 novembre la partita tra Islanda e Italia, inizialmente in programma il 9 ottobre e valida per le qualificazioni agli Europei Under 21. La partita era stata rinviata dall'Uefa dopo che due calciatori (Matteo Gabbia e Alessandro Plizzari) e un membro dello staff erano risultati positivi al Covid-19 dopo il tampone effettuato all'arrivo all’aeroporto di Reykjavik. La partita sarà recuperata a poco più di un mese dalla data originaria e si giocherà allo stadio Víkingsvöllur di Reykjavik. A comunicarlo è una nota emessa dalla Figc. Scongiurato il pericolo sorteggio: il protocollo UEFA stabilisce infatti che, nel caso in cui una partita non si possa recuperare e non ci sia un responsabile per il rinvio, si debba passare direttamente all’estrazione a sorte che prevede tre possibili risultati: 1-0, 0-0 e 0-1.

Come cambia il calendario degli azzurrini leggi anche Troppi positivi, con l'Irlanda solo 4 U21 e l'U20 La decisione dell'Uefa incide anche sul programma di novembre degli azzurrini, che giocheranno tre gare in sei giorni. La partita contro Lussemburgo del 12 novembre è stata posticipata a domenica 15, mentre slitta di un giorno (dal 17 al 18 novembre) anche Italia-Svezia, ultimo incontro del girone che si disputerà all'Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa. L'Italia di Nicolato è attualmente prima in classifica nel gruppo 1 a quota 16, a pari punti con l'Irlanda, che ha giocato però una partita in più.