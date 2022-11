Mancini: "Mondiali? Soffriremo per un mese"

Si chiuderà a Vienna il 2022 dell'Italia contro l'Austria. Una amichevole amara per gli azzurri, proprio nel giorno in cui inizieranno i Mondiali in Qatar. "Parliamo della partita che è meglio..." esordisce in conferenza stampa il CT azzurro Roberto Mancini che punta sulla voglia di rivalsa del suo gruppo. Tuttavia la delusione per la mancata qualificazione ai Mondiali non è svanita: "La sofferenza c'è e ci sarà fino a metà dicembre - spiega - I ragazzi hanno dimostrato voglia di rivalsa, l'abbiamo dimostrato in Nations League, vincendo un gruppo non facile". Idee chiare per Mancini come la sua favorita in Qatar: "Penso all'Argentina, li ho visti bene contro di noi e ho visto uno spirito di squadra importante, ma ci sono tante squadre forti".