Macedonia-Italia Under 21 LIVE, risultato e gol qualificazioni Europei in diretta

L'Italia Under 21 torna in campo per le qualificazioni ai prossimi Europei: alle 18.15 gli Azzurrini di Silvio Baldini sfidano la Macedonia. Dopo l'esordio vincente contro il Montenegro (2-1), il nuovo ct cerca continuità nella sua seconda gara sulla panchina della Nazionale. Davanti c'è il tridente Koleosho-Raimondo-Pafundi. Segui il LIVE

MACEDONIA-ITALIA U21, LE FORMAZIONI UFFICIALI

  • Macedonia (3-5-2): Vasilev; Dailoski, Meljichi, Djekov; Hamza, Angelov, Zendelovski, Gashtarov, Danev; Trajkov, Nikolovski. All. Stanikj.
  • Italia (4-3-3): Motta; Palestra, Marianucci, Chiarodia, Moruzzi; Pisilli, Lipani, Ndour; Pafundi, Raimondo, Koleosho. All. Baldini
Suona l'inno italiano, a seguire quello macedone

Squadre in campo: tutto pronto per il calcio d'inizio

Moruzzi: "Vogliamo trovare continuità"

Il terzino Brando Moruzzi, che partirà titolare sulla sinistra, ha parlato così alla Rai: "Siamo concentrati per far bene e dare continuità alla vittoria della scorsa partita. Darò il 100% per ripagare la fiducia del mister, ci ha detto quello che ci dice sempre ma sono parole che rimangono nello spogliatoio. Vogliamo fare bene"

Italia U21: com'è andata la prima di Baldini

Lipani e Koleosho regalano a Silvio Baldini la prima vittoria della sua avventura con l'Italia U21: Montenegro battuto 2-1 in rimonta

Qualificazioni Europei U21, la situazione nel gruppo E

Seconda partita per l'Italia, che ha gli stessi punti della Svezia ed è a -3 dalla Polonia che ha giocato una partita in più. Questa la classifica del gruppo E:

Polonia 6 punti *

Svezia 3 punti

Italia 3 punti

Montenegro 0 punti

Macedonia 0 punti

Armenia 0 punti *

* una partita in più

Baldini schiera il tridente

Pafundi-Raimondo-Koleosho: questo il tridente di Silvio Baldini per la sfida alla Macedonia. Cambia anche il portiere, non c'è Mascardi, gioca Motta dal 1'

Le formazioni ufficiali

L'Under 21 di Baldini torna in campo

Alle 18.15 l'Italia U21 sfiderà la Macedonia per la seconda gara del gruppo E di qualificazioni Europei. Silvio Baldini dopo la vittoria in rimonta alla prima contro il Montenegro cerca conferme

Macedonia-Italia U21 LIVE alle 18.15

