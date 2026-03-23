Italia U21, Baldini: "Gattuso andrà ai Mondiali"

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Italia Under 21, Baldini in conferenza: "La Nazionale andrà ai Mondiali"

Nazionale
©Getty

Si è ritrovata anche l'Under 21 di Silvio Baldini, impegnata nelle gare di qualificazione per l'Europeo 2027 contro Macedonia del Nord e Svezia. Il Ct degli azzurrini: "Siamo un gruppo fortissimo e maturo". Sulla Nazionale maggiore: "Sento spesso Buffon e Gattuso, sono le persone giuste per raggiungere l'obiettivo. Sono convinto che l'Italia andrà al Mondiale"

LE PAROLE DI GATTUSO IN CONFERENZA

"Ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una responsabilità enrome, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l'obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arci-convinto che l'Italia andrà al Mondiale". Silvio Baldini, Ct dell'Italia Under 21, lascia da parte la scaramanzia e mostra tutto il suo ottimismo per gli spareggi che deve affrontare la Nazionale contro l'Irlanda del Nord ed eventualmente una tra Galles e Bosnia. 

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"Il nostro obiettivo è essere un serbatoio per la Nazionale maggiore"

Baldini si è ritrovato col suo gruppo per preparare le due sfide di qualificazione all'Europeo del 2027 contro Macedonia del Nord (in casa a Empoli il 26 marzo), e in trasferta con la Svezia (31 marzo). Gli azzurrini, secondi con 15 punti, inseguono la capolista Polonia a punteggio pieno (18 punti in sei partite). "Abbiamo un gruppo fortissimo e maturo. Assenze e infortuni fanno parte del gioco, bisogna fare di necessità virtù senza perdere lo spirito e l'energia positiva", ha detto Baldini, a cui mancherà l'infortunato Camarda. L'obiettivo primario resta la formazione dei talenti: "Non dobbiamo dimenticarci che il nostro scopo principale è portare più giocatori possibili in Nazionale maggiore".

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