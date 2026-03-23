Italia U21, Baldini: "Gattuso andrà ai Mondiali"

Si è ritrovata anche l'Under 21 di Silvio Baldini, impegnata nelle gare di qualificazione per l'Europeo 2027 contro Macedonia del Nord e Svezia. Il Ct degli azzurrini: "Siamo un gruppo fortissimo e maturo". Sulla Nazionale maggiore: "Sento spesso Buffon e Gattuso, sono le persone giuste per raggiungere l'obiettivo. Sono convinto che l'Italia andrà al Mondiale"

"Ho sentito Gattuso e Buffon in questi giorni, sono persone abituate a questo tipo di stress, grandi campioni che hanno giocato grandi partite. Sanno di avere una responsabilità enrome, ma siamo tutti dalla loro parte e credo che non ci siano persone migliori di loro per raggiungere l'obiettivo della qualificazione. Non sono convinto, ma arci-convinto che l'Italia andrà al Mondiale". Silvio Baldini, Ct dell'Italia Under 21, lascia da parte la scaramanzia e mostra tutto il suo ottimismo per gli spareggi che deve affrontare la Nazionale contro l'Irlanda del Nord ed eventualmente una tra Galles e Bosnia.