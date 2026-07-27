Lo scorso maggio Andrea Pirlo è stato immortalato mentre firmava autografi a Mosca, partecipando a un evento organizzato da uno sponsor, in compagnia di altri giocatori. Nello stesso andava in scena uno dei più sanguinosi attacchi russi all'Ucraina. In quell'occasione lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych (squalificato alle Olimpiadi di Milano-Cortina per il suo casco commemorativo) attaccò Pirlo così su X, in un post con allegato il video in cui firma autografi insieme al calciatore russo Artem Dzjuba: "Oggi è stato il giorno di uno degli attacchi russi più grandi, durante il quale sono stati lanciati 600 droni e 90 missili contro l'Ucraina. Sempre oggi, la leggenda del calcio italiano Andrea Pirlo è stato avvistato a Mosca accanto al calciatore russo Dzjuba, che sostiene apertamente la politica del Cremlino e l'uccisione di ucraini. È triste vedere le leggende dell'infanzia trasformarsi in falliti morali per i quali nulla è più prezioso dei rubli russi. Vergogna".