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Quando lo skeletonista ucraino attaccò Pirlo per un viaggio commerciale a Mosca

LA VICENDA

L'atleta olimpico ucraino Vladyslav Heraskevych criticò fortemente l'ex campione del mondo della Nazionale per la partecipazione a un evento commerciale a Mosca nel giorno di un massiccio bombardamento russo su Kiev

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Lo scorso maggio Andrea Pirlo è stato immortalato mentre firmava autografi a Mosca, partecipando a un evento organizzato da uno sponsor, in compagnia di altri giocatori. Nello stesso andava in scena uno dei più sanguinosi attacchi  russi all'Ucraina. In quell'occasione lo skeletonista ucraino Vladyslav Heraskevych (squalificato alle Olimpiadi di Milano-Cortina per il suo casco commemorativo) attaccò Pirlo così su X, in un post con allegato il video in cui firma autografi insieme al calciatore russo Artem Dzjuba: "Oggi è stato il giorno di uno degli attacchi russi più grandi, durante il quale sono stati lanciati 600 droni e 90 missili contro l'Ucraina. Sempre oggi, la leggenda del calcio italiano Andrea Pirlo è stato avvistato a Mosca accanto al calciatore russo Dzjuba, che sostiene apertamente la politica del Cremlino e l'uccisione di ucraini. È triste vedere le leggende dell'infanzia trasformarsi in falliti morali per i quali nulla è più prezioso dei rubli russi. Vergogna". 

 

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