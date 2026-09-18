Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Ali Zoma, il giocatore del Norimberga convocato dall'Italia: i gol migliori. VIDEO

NAZIONALE

Tra le novità di queste prime convocazioni di Mancini, c'è il 22enne nato a Merate, in provincia di Lecco. Mohamed Alì Zoma ha iniziato nelle giovanili dell’Albinoleffe, con cui ha esordito tra i professionisti segnando 27 gol in quattro stagioni di Serie C. Poi il passaggio in 2. Bundesliga, al Norimberga nel 2025. Quattordici reti in campionato il primo anno, in questa stagione già 5 reti nelle prime 5 partite. Qui alcuni dei gol segnati da Zoma in Germania

I CONVOCATI DI MANCINI - I GIOVANI SEGUITI DAL MANCIO

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Calcio: altre notizie

I convocati di Montella: Celik unico "italiano"

turchia

Due partite contro l'Italia, una contro la Francia e una contro il Belgio attendono la Turchia di...

Cristiano Ronaldo convocato per la Nations League

portogallo

Cristiano Ronaldo c'è ancora. Il 41enne dell'Al-Nassr è stato convocato anche dal nuovo Ct del...

Dove vedere Monza-Sassuolo

guida tv

La sfida della 5^ giornata tra Monza e Sassuolo si gioca oggi, venerdì 18 settembre alle 20.45....

Mondiali U20, Italia sfida Sud Corea nei quarti

Calcio femminile

Sabato le azzurrine alle 15 sfideranno la Corea del Sud nei quarti di finale del Mondiale Under...

Fabregas: "Roma-Inter? Non sono nostre rivali"

como

Cesc Fabregas guarderà Roma-Inter da semplice appassionato: "Sono le due squadre più forti...
Vai alla sezione

CALCIO: SCELTI PER TE