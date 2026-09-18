Ali Zoma, il giocatore del Norimberga convocato dall'Italia: i gol migliori. VIDEONAZIONALE
Tra le novità di queste prime convocazioni di Mancini, c'è il 22enne nato a Merate, in provincia di Lecco. Mohamed Alì Zoma ha iniziato nelle giovanili dell’Albinoleffe, con cui ha esordito tra i professionisti segnando 27 gol in quattro stagioni di Serie C. Poi il passaggio in 2. Bundesliga, al Norimberga nel 2025. Quattordici reti in campionato il primo anno, in questa stagione già 5 reti nelle prime 5 partite. Qui alcuni dei gol segnati da Zoma in Germania