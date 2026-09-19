Quale modo migliore per festeggiare la prima chiamata in Nazionale? Facciamocelo dire da Mohamed Alì Zoma, presente nella lista dei convocati del ct Roberto Mancini per i primi 4 impegni della Nazionale nella Nations League 2026/2027. In occasione della sfida di 2. Bundesliga tra Karlsruhe e Norimberga, il classe 2003 ha segnato al 31' il gol del definitivo 1-0 per gli ospiti. Rete che ha permesso al Norimberga di trovare la seconda vittoria consecutiva e di salire a quota 16 punti in classifica dopo 5 successi e una sola sconfitta. Per Zoma si tratta del sesto gol in sei partite.

video Il Norimberga festeggia la convocazione di Zoma