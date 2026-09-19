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Mohamed Alì Zoma festeggia la convocazione con gol in Karlsruhe-Norimberga. VIDEO

mica male!

Sesto gol in altrettante partite per Mohamed Alì Zoma, che si prepara al meglio per la Nazionale italiana. Dopo la chiamata di Mancini, il 22enne ha segnato la rete della vittoria per il suo Norimberga nel match contro il Karlsruhe in 2. Bundesliga

CHI È ZOMA - I CONVOCATI DI MANCINI

Quale modo migliore per festeggiare la prima chiamata in Nazionale? Facciamocelo dire da Mohamed Alì Zoma, presente nella lista dei convocati del ct Roberto Mancini per i primi 4 impegni della Nazionale nella Nations League 2026/2027. In occasione della sfida di 2. Bundesliga tra Karlsruhe e Norimberga, il classe 2003 ha segnato al 31' il gol del definitivo 1-0 per gli ospiti. Rete che ha permesso al Norimberga di trovare la seconda vittoria consecutiva e di salire a quota 16 punti in classifica dopo 5 successi e una sola sconfitta. Per Zoma si tratta del sesto gol in sei partite.

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Il Norimberga festeggia la convocazione di Zoma

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