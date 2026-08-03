 Perugia, i migliori giocatori dell'era Gaucci | Sky Sport
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Perugia di nuovo ai Gaucci (Alessandro): i giocatori più famosi dell'era di Luciano

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Il Perugia si prepara a riabbracciare un Gaucci. Con il passaggio del club al gruppo ArenaCuri vicino alla formalizzazione, Alessandro, figlio dello storico presidente Luciano, avrà un ruolo centrale nel nuovo progetto sportivo. Un ritorno che riporta alla memoria l'era iniziata nel 1991 e durata, con la famiglia Gaucci, fino al 2005. Di seguito i migliori giocatori portati a Perugia in quegli anni

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