Perugia di nuovo ai Gaucci (Alessandro): i giocatori più famosi dell'era di Luciano
Il Perugia si prepara a riabbracciare un Gaucci. Con il passaggio del club al gruppo ArenaCuri vicino alla formalizzazione, Alessandro, figlio dello storico presidente Luciano, avrà un ruolo centrale nel nuovo progetto sportivo. Un ritorno che riporta alla memoria l'era iniziata nel 1991 e durata, con la famiglia Gaucci, fino al 2005. Di seguito i migliori giocatori portati a Perugia in quegli anni
- Il passaggio del Perugia aL gruppo ArenaCuri dovrebbe essere formalizzato oggi, lunedì 3 agosto. Al centro del nuovo progetto sportivo ci sarà Alessandro Gaucci, figlio dello storico presidente Luciano, destinato a occuparsi della parte calcistica del club
- Per la panchina, dopo la mancata intesa con Mimmo Toscano e l'addio di Giovanni Tedesco, la scelta è ricaduta su Aimo Diana che questa sera sarà in città come confermato da Luciano Gaucci
- Luciano Gaucci rilevò il Perugia nel 1991, quando il club giocava in Serie C1, aprendo un'era proseguita con la sua famiglia fino al 2005, quando la società fallì. In quegli anni il Grifo tornò in Serie A, vinse la Coppa Intertoto e disputò la Coppa Uefa
- Un Gaucci torna ai vertici del Perugia, oltre vent'anni dopo la precedente esperienza: "Sono tornato per portare in alto il Perugia. Ce l'abbiamo fatta, ora dobbiamo lavorare per recuperare il tempo perso", ha detto a Grifotube
- Un campione del Mondo cresciuto nel Perugia di Gaucci è 'Matrix', in Umbria nel 1995-96 e poi per il bienno tra il 1999 e il 2001
- Eroe della notte di Berlino fu Fabio Grosso, che il 2001 e i 2004 vestì la maglia del Perugia con Gaucci patron. Anche lui, come tanti altri di quel Perugia, è diventato allenatore
- L'ex centrocampista, attuale allenatore della Lazio, è cresciuto nelle giovanili del Perugia, club con il quale fece il proprio esordio tra i professionisti e in Serie A, il 18 dicembre 1996
- Come avete capito, non mancano gli allenatori passati, da giocatori, nel Perugia di Gaucci. Tra questi c'è anche Max Allegri, che a metà della sua carriera (tra il 1995 e il 1997, dai 28 ai 30 anni) vestì la maglia della squadra umbra
- Anche l'allenatore del Lecce ha giocato per Gaucci in quel di Perugia, nel 2004
- Nel centrocampo degli umbri è cresciuto Fabio Liverani, acquistato da Gaucci dalla Viterbese nel 2000-01 e rimasto a Perugia solo un anno, prima del passaggio alla Lazio
- L'attaccante romano è stato pescato da Gaucci dalla Promozione: giocava nel Settempeda quando Gaucci decise di portarlo in Serie A nel suo Perugia, con cui segnò appena 6 reti tra 1998 e 2001
- Un altro centravanti sbocciato grazie a Gaucci, che nel 2000-01 lo porta a Perugia, dove esordirà in Serie A, trovando anche la prima rete nella massima serie. Parentesi romantica: intrapresa la via della panchina, era tornato a Perugia per fare il secondo di Serse Cosmi
- Arrivato in prestito dalla Juve 23enne, trova spazio a Perugia: i 9 gol in 28 presenze segnati in Umbria gli valgono poi il ritorno alla casa madre bianconera
- Attaccante che ha girato l'Italia in lungo e in largo, ha iniziato la sua escalation a Perugia, dove nel 1999-00 realizzò 11 reti in 25 presenze
- Gaucci però è rimasto nella memoria di molti appassionati per i suoi acquisti a dir poco 'esotici'. Uno di questi riguarda sicuramente l'acquisto del figlio del leader politico. Divenne il primo giocatore libico a scendere in campo in Serie A (una sola presenza)
- Dal più curioso al più azzeccato. Gaucci pescò dal Giappone il talentuoso centrocampista, strappato alla J League per 3 milioni e mezzo di dollari e lanciato nel calcio europeo. Due anni ad alti livelli a Perugia, conditi da 12 gol, prima del passaggio alla Roma
- Per oltre 5 anni nel Perugia di Gaucci (tra il 1998 e il 2004, solo un anno in prestito), il difensore brasiliano sfiorò le 150 presenze
- Anche lui portato in Italia dal patron del Perugia, giocò solo 8 partite nel 2001-2002 prima di trasferirsi alla Roma l'anno seguente
- 62 presenze tra il 2001 e il 2004 per il centrocampista nigeriano
- Il difensore iraniano arrivò nel 2001 a Perugia, dove rimase fino al 2003 collezionando 38 presenze
- Altra meteora portata in Italia da quel Perugia è l'ecuadoriano: arrivato all'Emelec nel 1999, solo 14 presenze prima del passaggio al Celta Vigo
- Storia singolare quella della dell'ex attaccante: pescato dal calcio sudcoreano da Gaucci, fu cacciato dallo stesso patron dopo il gol che eliminò l'Italia nei Mondiali del 2002
- Solo un anno per il difensore maliano, nel 2003-04