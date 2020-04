Nuovo appuntamento amarcord con le migliori coppie offensive, analisi stagione per stagione nei principali campionati europei. Siamo arrivati al 2012-2013, annata che celebra il Bayern Monaco campione d'Europa. Spazio solo in coda per l'attacco dei bavaresi nella top 20, classifica che in vetta registra ancora il duello tra big della Liga. E la Serie A? Quattro reparti presenti, uno davvero esaltante. Dati Transfermarkt

CORONAVIRUS, TUTTI GLI AGGIORNAMENTI