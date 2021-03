Oggi bandiere a mezz'asta in tutta Italia

Commissario Reynders: "Il pass Covid Ue per salvare l'estate"

Il nuovo pass Covid Ue "non è un passaporto vaccinale, ma un certificato verde per evitare divisioni e blocchi" tra i Paesi Ue, "facilitare gli spostamenti dei cittadini europei" e far ripartire il turismo in vista dell'estate. Lo dice il commissario Ue per la Giustizia, Didier Reynders, in un'intervista a un gruppo di media internazionali. "Il pass è interoperabile e vincolante per i Paesi Ue", sottolinea Reynders, precisando che, "per evitare ogni forma di discriminazione" offre "tre alternative" per tornare a viaggiare: "dimostrare l'avvenuta vaccinazione, la negatività a un test o la guarigione al Covid".