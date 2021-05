Emilia Romagna, 488 nuovi positivi e 24 decessi

In calo casi attivi (-2.871), pazienti in isolamento domiciliare (-2.799) e ricoveri (-72), per un totale di 488 positivi in più e 24 decessi registrati nelle ultime 24 ore; 29.546 i tamponi eseguiti, per una

percentuale di positività dell' 1,7%. Questi i principali dati sul coronavirus registrati alle 12 di oggi in Emilia Romagna, mentre - per quanto riguarda i vaccini - alle ore 15 erano state somministrate complessivamente 1.755.176 dosi; sul totale, 589.362 sono seconde dosi, e cioè le persone

che hanno completato il ciclo vaccinale. Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 372.262 casi di positività e 12.940 decessi.