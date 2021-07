Speranza: "Ad aprile 30.000 ricoveri, oggi 1.500"

Spagna, regioni adottano misure per frenare i contagi

Diverse regioni della Spagna stanno applicando o valutando misure ad hoc per cercare di frenare la tendenza ascendente dei contagi di Covid tra i giovani, in gran parte non ancora vaccinati. Lo riportano i media iberici. In Catalogna, per esempio, è stata presa la decisione di chiudere discoteche e altri locali notturni, stessa misura applicata in alcuni comuni della Cantabria. L'Aragona ha invece appena comunicato nuove limitazioni agli orari e al numero di accessi consentiti per i settori della ristorazione e della movida notturna, mentre in Navarra nelle Asturie e alle Baleari sono in corso screening di massa tra i giovani per individuare focolai.