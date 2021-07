Spagna, sono 2500 i casi di Covid-19 registrato alle Baleari

Sono "quasi 2.500" i casi di Covid legati a un maxi-cluster registrato in Spagna tra ragazzi che sono stati a giugno in gite di fine anno scolastico a Maiorca e Minorca. Lo ha reso noto in conferenza stampa la ministra della Sanità, Carolina Darias. La ministra ha spiegato che sono scoppiati altri focolai di questo tipo, che hanno la "caratteristica comune" di svilupparsi in situazioni ad "alta concentrazione di persone" provenienti da territori diversi, sia in spazi chiusi, sia all'aperto, in cui l'osservazione delle precauzioni sanitarie necessarie "è molto bassa". Diverse regioni spagnole hanno adottato o stanno valutando restrizioni ad hoc da applicare in aggiunta alla vaccinazione per frenare il numero dei contagi: una di queste misure e' la realizzazione di screening di massa per trovare casi asintomatici. Darias ha spiegato che il governo ha messo a disposizione a questo proposito circa 5 milioni di tamponi rapidi. Inoltre, ha aggiunto, le regioni possono richiedere il supporto di personale delle Forze Armate per effettuare il tracking dei contatti di persone contagiate.