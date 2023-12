Dopo la storica sentenza della Ue e il rilancio del progetto Superlega con un nuovo format, la Uefa risponde con la conferenza del suo presidente Ceferin: "Il nuovo progetto della Superlega non comprende i principi del merito sportivo, il progetto è ancora più chiuso di quello presentato nel 2021. Il calcio non è in vendita". Presente anche il presidente del Psg e dell'ECA Al Khelaifi: "Noi orgogliosi della nuova Champions" SUPERLEGA, LA SENTENZA CORTE UE: LE NEWS LIVE

Botta e risposta. Parla la Uefa e parla Aleksander Ceferin. Con presenti in collegamento il presidente del Psg e dell'ECA Al Khelaifi e il presidente della Liga spagnola Tebas. Nella giornata, storica, della sentenza della Corte di giustizia Ue secondo cui il monopolio della Uefa viola le norme e del lancio di un nuovo format di Superlega da parte di A22 Sports, arriva la prima risposta della Uefa tramite una conferenza stampa appositamente convocata: "Vedo questa decisone come una chance per migliorare le regole - ha iniziato il presidente dell'Uefa -. La cosa più importante è che il calcio rimane unito, lo dimostra il fatto che qui sono presenti tutti i principali rappresentanti del calcio europeo; abbiamo con noi governi nazionali e istituzioni nazionali. La decisione della Corte europea è basata sulla decisione del Tribunale di Madrid". Sul nuovo progetto della Superlega: "Non comprende i principi del merito sportivo - tuona Ceferin -. Puoi essere o non essere parte del sistema, ma ciò che è certo è che il progetto presentato oggi è ancora più chiuso di quello presentato nel 2021, che era stato bocciato da tutto il mondo del calcio".

"Superlega è progetto chiuso non aperto" E ancora: "Oggi abbiamo avuto l'ulteriore conferma che quello della Superlega è un progetto chiuso e non aperto - ribadisce Ceferin -. Squadre come Girona e Atalanta non si potrebbero qualificare e questo non sarebbe giusto. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto. Possono creare quello che vogliono. Spero che sappiano cosa stiano facendo, ma non ne sono sicuro. Lo abbiamo detto più volte e lo vogliamo ribadire: il calcio non è in vendita".

le reazioni Superlega, un coro di no dalle big d'Europa La Corte di giustizia europea ha stabilito che Uefa e Fifa agiscono contro le leggi sulla concorrenza. Una sentenza che dà ragione alla tesi di quella che è stata chiamata la Superlega e che può rivoluzionare il futuro del calcio. Ecco tutte le reazioni

UEFA: "NESSUN OK A SUPERLEGA, CONTINUIAMO CON NOSTRO MODELLO" La sentenza della Corte Ue "non significa un avallo o una convalida della cosiddetta Superlega", è la prima reazione della Uefa CHE ribadisce l'intenzione di proseguire col "modello sportivo europeo collettivamente con le federazioni nazionali, le leghe, i club, i tifosi, i giocatori, gli allenatori, le istituzioni dell'UE, i governi e i partner", e auspica che "la piramide del calcio sia salvaguardata dalle leggi europee e nazionali dal rischio di seccessioni"

CEFERIN: "UNITI CONTRO LA SUPERLEGA, IL CALCIO NON E' IN VENDITA" I passi salienti della conferenza stampa di Ceferin: "Vedo questa decisone come una chance per migliorare le regole. La cosa più importante è che il calcio rimane unito. Lo abbiamo detto più volte e lo ribadiamo: il calcio non è in vendita. Il progetto presentato oggi da A22 Sports è ancora più chiuso di quello del 2021, che era stato bocciato da tutto il mondo del calcio. Noi non proveremo a fermarli, non lo abbiamo mai fatto. Spero che sappiano cosa stiano facendo, ma non ne sono sicuro.

LA REAZIONE DELLA FIFA "La Fifa analizzerà la decisione della Corte UE in coordinamento con l'Uefa prima di fare altri commenti. Il calcio deve la sua storia di lunghi successi ai principi di specificità dello sport, inclusa la struttura piramidale – su cui si fonda il merito sportivo – e i principi di equilibrio competitivo e solidarietà finanziaria".





Al Khelaifi: "Noi orgogliosi della nuova Champions" In collegamento c'era anche il presidente del Psg e dell'ECA Al Khelaifi: "Non capisco tutto questo rumore per questa sentenza - le sue parole -. Questo progetto Superlega si propone sempre con le stesse presentazioni, si parla di libertà ma non c'è libertà. Ho ricevuto quaranta o cinquanta telefonate da club diversi, c'è un valore che noi difendiamo. Noi lavoriamo per i club e i partecipanti del mondo del calcio. Siamo orgogliosi di questo progetto con la Uefa. Non cambia niente con la decisioni di oggi, ma ci renderà più forti e migliori". E poi conclude: "Loro propongono la Superlega, noi siamo orgogliosi della Champions League".