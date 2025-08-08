Pallone d'Oro 2025, i giocatori più preziosi esclusi dai candidati
Ufficiali le scelte di France Football per il Ballon d'Or 2025, premio che sarà assegnato il prossimo 22 settembre a Parigi. Non mancano però esclusioni eccellenti tra le nomination: quali sono i giocatori più preziosi fuori dalla lista? Sette superano la valutazione di 100 milioni di euro, presenti anche due italiani (dati Transfermarkt)
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Nazionalità: italiano
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Nazionalità: inglese
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Nazionalità: francese
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Nazionalità: francese
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Arsenal
- Nazionalità: brasiliano
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Nazionalità: egiziano
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Nazionalità: croato
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Liverpool
- Nazionalità: olandese
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Chelsea
- Nazionalità: argentino
- Valore di mercato: 75 milioni di euro
- Squadra: Liverpool
- Nazionalità: francese
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Inter
- Nazionalità: italiano
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Liverpool
- Nazionalità: ungherese
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Arsenal
- Nazionalità: francese
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Newcastle
- Nazionalità: brasiliano
- Valore di mercato: 80 milioni di euro
- Squadra: Barcellona
- Nazionalità: spagnolo
- Valore di mercato: 85 milioni di euro
- Squadra: Arsenal
- Nazionalità: norvegese
- Valore di mercato: 90 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Nazionalità: brasiliano
- Valore di mercato: 90 milioni di euro
- Squadra: Chelsea
- Nazionalità: ecuadoriano
- Valore di mercato: 100 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Nazionalità: inglese
- Valore di mercato: 100 milioni di euro
- Squadra: Atletico Madrid
- Nazionalità: argentino
- Valore di mercato: 110 milioni di euro
- Squadra: Manchester City
- Nazionalità: spagnolo
- Valore di mercato: 120 milioni di euro
- Squadra: Newcastle
- Nazionalità: svedese
- Valore di mercato: 130 milioni di euro
- Squadra: Real Madrid
- Nazionalità: uruguaiano
- Valore di mercato: 140 milioni di euro
- Squadra: Bayern Monaco
- Nazionalità: tedesco
- Valore di mercato: 150 milioni di euro
- Squadra: Arsenal
- Nazionalità: inglese