Tra i 28 giocatori convocati da Scaloni per l'amichevole tra Argentina e Guatemala non c'è Lautaro: l'attaccante dell'Inter resterà in Italia per recuperare definitivamente dall'infortunio. Ma saranno presenti altri due protagonisti della Serie A

Lionel Scaloni ha diramato la lista dei convocati dell'Argentina per l'amichevole contro il Guatemala, dopo che è stata cancellata la Finalissima contro la Spagna - che si sarebbe disputata in Qatar - a causa del conflitto in Medio Oriente. Tra i 28 giocatori chiamati c'è anche Messi (reduce dal 900° gol in carriera), ma non compare il nome di Lautaro Martinez che resterà a Milano per proseguire il recupero dall'infortunio al soleo accusato nell'andata degli ottavi di Champions, contro il Bodo/Glimt.

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Due i giocatori della Serie A convocati

Non c'è nessun giocatore dell'Inter nell'elenco di Scaloni, ma uno di proprietà dei nerazzurri è comunque presente: si tratta di Tomas Palacios, in prestito da gennaio all'Estudiantes. Il Ct ha convocato anche due giocatori della nostra Serie A, entrambi del Como: Nico Paz e Perrone. Il club più 'rappresentato' è l'Atletico Madrid, con ben 6 nazionali albiceleste.