La Fifa risponde alla Uefa: "Nessuno sta vendendo il calcio"

"Nessuno sta vendendo il calcio. È un'ipotesi che la Fifa non prenderebbe mai in considerazione". In una lunga nota il massimo organo del calcio mondiale ha voluto chiarire alcuni punti fondamentali della Ffe, la proposta fatta alcuni giorni fa per attirare capitale privati e gestire i diritti commerciali delle competizioni Fifa, che ha trovato la ferma opposizione di Uefa e Concacaf

Da giorni non si fa altro che parlare della Fifa Forward Enterprise , l'idea che il massimo organismo del calcio mondiale ha proposto per attirare capitali privati e gestire i diritti commerciali relativi alle competizioni Fifa . Un comunicato che ha fatto molto discutere e ha trovato la ferma opposizione di Uefa e Concacaf . Proprio per questo la Fifa ha pubblicato una lunga nota di chiarimento sulla proposta: "Chiarimenti sulla proposta Fifa Forward Enterprise (Ffe)

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" Abbiamo preso atto dei riscontri forniti dalle rispettive confederazioni in merito alla proposta di istituire la Fifa Forward Enterprise (FFE) e desideriamo affrontare le questioni emerse a seguito delle prime notizie diffuse dai media martedì - ha continuato la Fifa -. Rispettiamo le osservazioni e le preoccupazioni espresse pubblicamente e ribadiamo il nostro impegno a favore di una consultazione aperta e democratica. Il processo di consultazione programmato ha subito interruzioni a causa di notizie diffuse dai media che non corrispondevano al vero. Proseguiremo con tale processo per garantire che ogni Associazione Membro abbia la possibilità di esprimere il proprio voto sulla base dei fatti. La Ffe è stata proposta esclusivamente per garantire che tutte le Associazioni Membro (AM) della Fifa abbiano l'opportunità di assumere un ruolo di reale protagonismo nella valorizzazione delle opportunità commerciali legate al calcio nei rispettivi paesi, senza che ciò vada a scapito dello spirito o della governance della FIFA o del calcio stesso".

"Nessuno sta vendendo il calcio"

"Nessuno sta vendendo il calcio. È un'ipotesi che la Fifa non prenderebbe mai in considerazione. Tutti hanno il diritto di esprimere la propria contrarietà e di chiedere ulteriori chiarimenti, ma nessun singolo ente può pretendere di rappresentare tutte le 211 federazioni affiliate nel mondo. A ogni federazione dovrebbe essere consentito di esaminare la proposta e di contribuire a definire il proprio futuro. Questi sono i principi democratici della FIFA. Sulla proposta:

Ffe trasferirebbe le attività commerciali e operative della FIFA relative alla realizzazione degli eventi a una società controllata, di proprietà e sotto il controllo permanente della Fifa stessa.

Il valore commerciale generato verrebbe ripartito tra tutte le 211 federazioni affiliate (MA), consentendo a ciascuna di esse di effettuare investimenti significativi nel calcio nei rispettivi paesi.

In base alla proposta, ogni federazione riceverebbe 20 milioni di dollari Usa in fondi di sviluppo 'Fifa Forward' nel corso dei quattro anni successivi (2027-2030), a prescindere dal sostegno individuale espresso.

in fondi di sviluppo 'Fifa Forward' nel corso dei quattro anni successivi (2027-2030), a prescindere dal sostegno individuale espresso. Tali fondi aggiuntivi deriverebbero dai maggiori ricavi generati da Ffe grazie a una gestione più efficiente delle attività commerciali della Fifa , a vantaggio di tutte le federazioni affiliate.

, a vantaggio di tutte le federazioni affiliate. Il programma 'Fifa Fast Forward' prevede un finanziamento straordinario per lo sviluppo pari a ulteriori 20 milioni di dollari Usa per federazione – la partecipazione sarebbe del tutto facoltativa per tutte le federazioni qualora la proposta Ffe dovesse concretizzarsi – e verrebbe finanziato tramite investimenti esterni, senza alcuna cessione di controllo né alterazione della struttura di governance della FIFA.

Senza il sostegno della maggioranza delle federazioni affiliate, le attività commerciali della Fifa rimarrebbero invariate. Ffe non verrebbe costituita".

Tali elementi costituiscono il punto di partenza del processo di consultazione e sono oggetto di discussione nell'ambito dello stesso; ciò può comportarne l'approvazione, il rifiuto o la modifica, sia nel loro complesso che singolarmente. Questi principi sono alla base della proposta della Ffe: finanziamenti allo sviluppo senza precedenti, una reale titolarità globale delle opportunità commerciali del nostro sport e una piena autodeterminazione per tutte le Federazioni Membro attraverso un processo democratico".