Italia, i risultati delle giovanili e i giocatori lanciati: confronto con l'Europa
L'Italia è diventata campione d'Europa Under 17. Non è una novità: negli ultimi 13 anni le giovanili azzurre hanno spesso ottenuto ottimi risultati tra Europei e Mondiali. Nonostante ciò, la Nazionale maggiore nello stesso arco temporale ha disputato un solo Mondiale. Dal 2013 in avanti, ecco i migliori risultati di Under 17, Under 19, Under 20, quali giocatori si sono realmente affermati e qual è il confronto con le altre potenze calcistiche d'Europa
- Risultato: 2° posto
- Formazione tipo: Scuffet; Calabria, Sciacca, Capradossi, Dimarco; Tutino, Pugliese, Palazzi, Steffè; Cerri, Vido.
- Chi si è affermato: Dimarco è stato il giocatore ad aver raggiunto gli standard più alti, seguito dal "cugino" Calabria. Scuffet e Cerri si barcamenano tra Serie A e Serie B, è andata un pochino meglio ad Audero e Bonazzoli, tra le riserve di quella squadra
- Risultato: 2° posto
- Formazione tipo: Russo; Barazzetta, Armini, Gozzi, Brogni; Gyabuaa, Leone, Ricci; Greco; Vergani, Riccardi
- Chi si è affermato: una rappresentativa sfortunata. Tra i titolari soltanto Ricci, oggi al Milan, si è ritagliato una carriera di buon livello in Serie A. Invece è andata meglio alle riserve, tra cui figuravano Fagioli, Rovella e Colombo
- Risultato: 2° posto
- Formazione tipo: Molla: Lamanna, Dalle Mura, Pirola, Moretti; Brentan, Panada, Udogie; Tongya; Cudrig, Esposito.
- Chi si è affermato: Udogie e Pirola giocano all'estero, in Serie A c'è solo Sebastiano Esposito. Tra i panchinari da segnalare Ruggeri, anche lui all'estero con profitto, e ancora Colombo, doppietta da subentrante nella finale persa con l'Olanda di Gravenberch, Brobbey, Summerville e dei fratelli Timber. Loro andranno al Mondiale con gli orange, tra gli azzurri solo Udogie ha fatto parte, a sprazzi, della Nazionale
- Risultato: 1° posto
- Formazione tipo: Pessina; Benjamin, Verde, Natali, Cama; Coletta, Sala, Di Nunzio; Liberali; Camarda, Mosconi
- Chi si è affermato: per i trionfatori di due anni fa è sicuramente presto parlare di affermazione tra i grandi. Nel frattempo qualche segnale c'è. Camarda ha segnato quest'anno il suo primo gol in Serie A, Pessina ha esordito nel Bologna e Liberali si è messo in evidenza in B col Catanzaro
- Risultato: 3° posto
- Formazione tipo: Longoni; Iddrisa, De Paoli, Reggiani,, Mambuku; Steffanoni, Prisco, Luongo; Inacio; Elimoghale, Campaniello
- Chi si è affermato: vale lo stesso discorso dei campioni 2024, anche di più. Da segnalare però l'esordio di Reggiani e Inacio sia in Nazionale nelle ultime amichevoli che in prima squadra col Borussia Dortmund. Entrambi hanno anche trovato il primo gol
- Risultato: 1° posto.
- Formazione tipo: Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo; Gasparello, Okon, Biondini; Corigliano; Perillo, Croci
- Chi si è affermato: sono gli ultimi arrivati, per loro c'è ancora tutto il tempo possibile davanti, nella speranza che possano raggiungere gli stessi risultati con la Nazionale maggiore
- Due Europei Under 17 (come l'Italia): Francia, Portogallo, Olanda
- Un Europeo Under 17: Germania, Inghilterra, Spagna.
- Un Mondiale Under 17: Portogallo, Germania, Inghilterra
- A differenza dell'Italia, tutte queste squadre si sono qualificate per le ultime tre edizioni dei Mondiali, con l'unica eccezione dell'Olanda nel 2018
- Risultato: 2° posto
- Formazione tipo: Meret; Vitturini, Romagna, Coppolaro, Dimarco; Ghiglione, Barella, Locatelli, Picchi; Favilli, Minelli.
- Chi si è affermato: Meret, Barella, Locatelli, Dimarco sono parte dell'ossatura della Nazionale degli ultimi anni, i primi tre sono diventati campioni d'Europa tra i grandi. Tra la Francia che li sconfisse sono esplosi meno giocatori, ma non proprio dei nomi qualsiasi: Mbappé e Marcus Thuram, entrambi a secco però nel 4-0 finale
- Risultato: 2° posto
- Formazione tipo: Plizzari; Bellanova, Bettella, Zanandrea, Tripaldelli; Frattesi, Tonali, Zaniolo; Melegoni; Scamacca, Pinamonti.
- Chi si è affermato: un'altra Under 19 che ha rifornito con successo la Nazionale maggiore. A Frattesi, Tonali, Zaniolo e Scamacca vanno aggiunti anche Kean e Gabbia (per quest'ultimo finora solo convocazioni senza esordio). Il parmense Del Prato e Pinamonti sperano in futuro di entrare finalmente nel giro
- Risultato: 1° posto
- Formazione tipo: Mastrantonio; Missori, A. Dellavalle, L. Dellavalle, Regonesi; Hasa, Faticanti, Ndour; Kayode, Esposito, Vignato.
- Chi si è affermato: una squadra vincente, anche se la maggior parte dei protagonisti sta faticando a trovare spazio in Serie A o nei maggiori campionati esteri. Le eccezioni sono Pio Esposito, Kayode, Ndour e anche Lipani, Pisilli e Koleosho, tra le rotazioni della squadra allenata a suo tempo da Bollini
- Tre Europei Under 19: Spagna
- Due Europei Under 19: Inghilterra, Germania
- Un Europeo Under 19 (come l'Italia): Francia, Olanda, Portogallo
- Risultato: 3° posto
- Formazione tipo: Zaccagno; Scalera, Coppolaro, Romagna, Dimarco; Orsolini, Vitale, Mandragora, Pessina; Favilli, Panico
- Chi si è affermato: Dimarco senza dubbio, oltre a Pessina (campione d'Europa nel 2021 con 2 gol), Orsolini e Mandragora. L'esterno fu il capocannoniere con 5 gol, sono solo 2 invece quelli con l'azzurro dei grandi (segnati con la gestione Mancini tra 2019 e 2020). L'Italia perse in semifinale con l'Inghilterra poi campione, ma di quella squadra solo Konsa andrà al Mondiale 2026
- Risultato: 4° posto
- Formazione tipo: Plizzari: Del Prato, Gabbia, Ranieri; Bellanova, Frattesi, Esposito, Pellegrini, Tripaldelli; Scamacca, Pinamonti.
- Chi si è affermato: tanti protagonisti della Serie A attuale, anche tra chi ebbe meno spazio come Buongiorno e Carnesecchi. Solo Frattesi e Scamacca però sono stabilmente nel giro della Nazionale da tempo. Il capocannoniere del Mondiale fu Haaland, Lee Kang-in il miglior giocatore. Entrambi saranno al Mondiale 2026
- Risultato: 2° posto
- Formazione tipo: Desplanches; Turicchia, Ghilardi, Guarino, Giovane; Casadei, Faticanti, Prati; Baldanzi; Pafundi, Ambrosino
- Chi si è affermato: Ghilardi, Casadei, Prati e Baldanzi sono riusciti finora a guadagnarsi spazio in Serie A, seppur con alterne fortune. A loro vanno aggiunti Pio Esposito e Lipani
- Un Mondiale Under 20: Francia, Inghilterra
- Le altre vincitrici dal 2013 in poi: Serbia, Ucraina, Uruguay, Marocco
- Di queste Nazionali, oltre all'Italia, anche Serbia e Ucraina non parteciperanno al Mondiale 2026
- Contando le semifinaliste dal 2013 in poi, l'Italia è quella con più qualificazioni tra le prime 4 (3, seppur senza mai vincere), al pari dell'Uruguay