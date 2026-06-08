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Italia, i risultati delle giovanili e i giocatori lanciati: confronto con l'Europa

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L'Italia è diventata campione d'Europa Under 17. Non è una novità: negli ultimi 13 anni le giovanili azzurre hanno spesso ottenuto ottimi risultati tra Europei e Mondiali. Nonostante ciò, la Nazionale maggiore nello stesso arco temporale ha disputato un solo Mondiale. Dal 2013 in avanti, ecco i migliori risultati di Under 17, Under 19, Under 20, quali giocatori si sono realmente affermati e qual è il confronto con le altre potenze calcistiche d'Europa

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