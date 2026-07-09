Il presidente della Figc annuncia "possibili sorprese" riguardo la scelta del nome del nuovo direttore tecnico della Nazionale. "Confermo che questa è la settimana decisiva, sto lavorando molto". Non c'è ancora stato il sì definitivo da parte di Paolo Maldini. E ricordando il successo Mondiale del 9 luglio 2006, Malagò aggiunge: "Per noi è motivo di orgoglio, stimolo e monito"

"Potrebbe anche esserci una sorpresa", per quanto riguarda il nome del futuro direttore tecnico della Nazionale. Ad annunciarlo è stato il nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò che, parlando a margine della cerimonia delle lauree honoris causa dell'ACS Asomi College of Science al Salone d'onore del Coni, ha confermato di essere ancora al lavoro per definire il nuovo "assetto tecnico" azzurro, a partire dalla scelta del direttore tecnico e del commissario tecnico. "Questa è la settimana decisiva, non cambio opinione. Siamo a giovedì e spero nel weekend di calmare l’agitazione. Sto lavorando molto, sono sul pezzo, ci può anche essere una sorpresa. Grande? Questo sta a voi giudicarlo".