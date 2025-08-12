Chi vincerà i top campionati per il Supercomputer Opta

Introduzione

È ormai un grand cult e non manca di stimolare il dibattito: davvero la squadra più accreditata dall'algoritmo sarà quella a trionfare a maggio? Quante chance hanno le big italiane di scudetto? Chi è favorito tra Real e Barcellona? È il Psg la squadra ad avere la percentuale più alta di titolo tra tutti i campionati top? Andiamo in viaggio tra Serie A, Premier, Ligue 1, Bundes e Liga alla scoperta di chi - secondo i numeri - dovrebbe lottare per il titolo, chi lottare per Champions e le coppe, e chi per la salvezza