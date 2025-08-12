Chi vincerà i top campionati per il Supercomputer Opta

Chi vincerà i top campionati per il Supercomputer Optale previsioni
Introduzione
È ormai un grand cult e non manca di stimolare il dibattito: davvero la squadra più accreditata dall'algoritmo sarà quella a trionfare a maggio? Quante chance hanno le big italiane di scudetto? Chi è favorito tra Real e Barcellona? È il Psg la squadra ad avere la percentuale più alta di titolo tra tutti i campionati top? Andiamo in viaggio tra Serie A, Premier, Ligue 1, Bundes e Liga alla scoperta di chi - secondo i numeri - dovrebbe lottare per il titolo, chi lottare per Champions e le coppe, e chi per la salvezza
Quello che devi sapere
Cos'è l'Opta Predictor
L'Opta Predictor è un modello previsionale creato da Opta per stimare le possibilità di sviluppo di una determinata competizione; il modello matematico utilizzato tiene conto di molteplici variabili, tra cui:
- punti di forza e di debolezza delle diverse squadre
- serie storiche di risultati
- precedenti
- indici di rendimento e tanto altro
L’Opta Predictor simula migliaia di volte (10mila) lo sviluppo del torneo, con tutte le sue partite in programma, determinando così quante siano le probabilità in percentuale per ogni squadra di vincere o meno i diversi incontri. A questo punto è possibile stilare anche una possibile classifica finale. L’algoritmo poi si aggiorna nel corso del campionato, partita dopo partita, ovviamente, in base ai risultati e alle prestazioni di tutte le squadre, "apprendendo" dati utili per affinare sempre di più la sua previsione
Capitolo Serie A: Inter favorita, sarà scudetto al 36%
La grande favorita per Opta Predictor è l'Inter, con il 36.09% di possibilità di vincere lo scudetto. Dalle simulazioni è emersa una media di 76 punti a fine campionato (il Napoli l'anno scorso lo vinse con 82). È quindi il Napoli a vestire i panni della prima rivale dei nerazzurri ma, a sorprendere, è il distacco nelle probabilità di vittoria assegnate: azzurri ancora campioni al 13,25%, dice Opta. Quasi un terzo di quelle attribuite all'Inter. Segue l'Atalanta con una percentuale di vittoria dello scudetto del 13,18%. Tutte le altre sono al 10% o sotto.
Capitolo Serie A: chi va in Champions e chi retrocede
Detto di Inter, Napoli e Atalanta a contendersi il titolo (hanno una percentuale di piazzamento Champions rispettivamente del 78,25%, 52,45% e 51,81%), la quarta squadra più probabile a chiudere in top 4… è la Roma di Gasperini, col 45,92%. Milan e Juventus sono subito dietro, col fiato sul collo della Roma e percentuali molto simili: rossoneri e bianconeri andranno in Champions rispettivamente col 37,7% e 38,29%, comunque alle spalle della Roma, quinto posto extra del ranking per nazioni permettendo… Ancora più indietro, in ordine di possibile classifica: Lazio, Bologna e Fiorentina.
Capitolo Premier: sarà riconferma Liverpool?
E qui dobbiamo fare una precisazione: rispetto allo studio pre inizio Premier (qui il focus), in Inghilterra il campionato è già iniziato e il Liverpool ha conquistato i primi tre punti, ritoccando (in meglio) le proprie chance di vittoria. Ecco un'altra cosa da sapere: l'algoritmo di Opta è in costante aggiornamento, non solo post partite ma di giorno in giorno, ogni giorno. Ad ogni modo: le chance di vittoria finale del Liverpool di Slot surclassano tutte le altre: 33,27%. Molto meglio di Arsenal (23,14%, comunque un dato raddoppiato rispetto alle chance di titolo di inizio stagione scorsa) e City (18,23%). Tutte le altre sono sotto il 10%.
Capitolo Premier: chi va in Champions e chi retrocede
La Champions (arrotondando) è sicura al 77% per il Liverpool, 69% per l'Arsenal e 63% per il City. E poi? Il Chelsea di Maresca dovrebbe essere la quarta forza del campionato inglese con un 40,58% di possibilità di piazzamento Champions, una percentuale decisamente più alta delle inseguitrici Newcastle e Aston Villa, entrambe intorno al 30%, col Palace ancora più indietro al 20%. Ovviamente: attenzione al quinto posto Champions del ranking.
Bassa classifica: ancora una volta le tre neopromosse potrebbero essere anche le tre retrocesse. Nella storia della Premier League era successo una sola volta, nel lontano 1997/98, poi è capitato per due anni di fila proprio nelle ultime due stagioni (lo scorso anno erano tornate immediatamente in Championship Leicester, Ipswich e Sunderland). Quest'anno dovrebbe quindi toccare a Burnley (47% di chance di retrocedere), Leeds (47%) e Sunderland (67%). Ma mai dire mai.
Capitolo Ligue 1: Psg super favorita d'Europa
Che in Francia il Psg sia la squadra che parte davanti a tutti nei pronostici è storia ben nota da anni (anche se un paio di campionati in passato sono sfuggiti, leggi Monaco 2017 e Lille 2021). Il fatto che la squadra di Luis Enrique arrivi fresca di triplete e di una finale di Champions vinta 5-0 la rende la favorita con la percentuale più alta di tutti e cinque i top campionati. Se le altre medie in Italia, Inghilterra, Spagna e Germania si assestano tra il 33% e il 49% di successo della meglior quotata, il Psg vola al 78,83% di vittoria finale. Non ci sarà storia, dunque? No, o almeno secondo l'algoritmo, che piazza come seconda favorita il Lille con, appena, un misero 6% di chance.
Capitolo Ligue 1: chi va in Champions e chi retrocede
Il Psg ha una percentuale di qualificazione alla prossima Champions che rasenta il 100%. Poi, in ordine, le altre tre favorite sono Lille (41%), Monaco (36%) e Lione (31%), mentre l'OM di De Zerbi - forse complice anche il ko all'esordio col Rennes - parte leggermente indietro ed è pronosticata come quinta forza.
Capitolo retrocessione: in questo caso non sono le tre neopromosse a rischiare. Le più quotate per gli ultimi tre posti (ricordando che la terzultima si gioca lo spareggio promozione/retrocessione con la vincitrice dei playoff della B francese) sono Paris FC (neopromossa), Le Havre (non neopromossa) e Metz (neopromossa)
Capitolo Bundes: Bayern ancora über alles
Due anni fa aveva vinto a sorpresa il Leverkusen, spezzando un dominio ultra decennale. Pochi mesi fa lo status quo è stato ripristinato e - secondo il Supercomputer - proseguirà anche nel 2025/26. Le chance Bayern di titolo sono del 49,27%, di gran lunga superiori a quelle di Leverkusen e Dortmund, entrambe intorno al 17%.
Capitolo Bundes: chi va in Champions e chi retrocede
La quarta forza del campionato tedesco dovrebbe essere l'Eintracht (attesa di qualificazione Champions del 37%), subito dietro il computer mette Stoccarda e Lipsia (29,54% e 27,45%).
Dovrebbe invece riuscire a salvarsi l'Amburgo, nobile decaduta del calcio tedesco. Prima della prima storica retrocessione del 2017, l'Amburgo era infatti stata l'unica squadra sempre presente in Bundesliga, per la bellezza di 55 campionati consecutivi. Dopo anni di fatiche il club è tornato nella massima serie e ha una possibilità di retrocedere del 27,71%, sono in tre ad essere messe peggio (in ordine: St. Pauli, Heidenheim e Colonia).
Capitolo Liga: ancora Barcellona, +16% sul Real
Fermo restando che un 11% di probabilità di vittora ce l'ha anche l'Atletico Madrid di Simeone, la sfida è sempre lì, il Clásico tra il Barcellona campione in carica di Flick e Yamal e il nuovo Real di Xabi Alonso. L'algoritmo dice blaugrana: 47,05% di probabilità di vittoria contro il 31,44% dei blancos.
Capitolo Liga: chi va in Champions e chi retrocede
Per il quarto posto Champions (e quinto, chissà, visto che è stata proprio la Spagna con l'Inghilterra a portare cinque squadre in Champions) è sfida tra Villarreal (41%) e Athletic (33%).
Tra chi potrebbe salutare la Liga ci sono sempre le neopromosse ma, anche qui, con un'incursione di una squadra che l'anno scorso si è salvata: il Girona, tra le tre con la più alta percentuale di retrocessione insieme a Elche e Oviedo. Il Siviglia, disastrosamente quartultimo l'anno scorso, dovrebbe salire in 14^ posizione. O almeno così dice l'algoritmo.