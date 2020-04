1/22 ©Ansa

Prima della top 20 completa, come nelle puntate precedenti, facciamo un piccolo passo indietro con altre coppie da gol della Serie A tra i primi posti della stagione. Fuori dai primi venti Di Natale e Thereau, che con l’Udinese realizzarono 24 reti in due. Alle loro spalle ben tre tandem a quota 23 centri: Dybala-Vazquez (Palermo), Klose-Candreva (Lazio) e Menez-Bonaventura (Milan). Più indietro con 21 gol Quagliarella e Lopez (Torino), uno in più di Falque-Matri (Genoa)

LE MIGLIORI COPPIE GOL DELLA STAGIONE 2013-14