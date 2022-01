Macron: “Bravo Mbappé, si impegna per vaccini”

Così il presidente francese Emmanuel Macron, che in un articolo scritto sul quotidiano 'L'Equipe', loda il calciatore Kylian Mbappé "per il suo impegno anche al di fuori dello sport, in particolare a favore dei vaccini e contro la violenza". "Mbappé ha scelto il rischio dell'impegno - scrive Macron, tenendo fede al suo impegno di 'rompere le scatole ai no vax' -, per le vaccinazioni, in comunione con il sentimento del Paese. Ha piena coscienza del proprio ruolo e della forza dei suoi atti".