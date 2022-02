Ieri in Italia 24.408 nuovi casi e 201 decessi

Gran Bretagna, Johnson: “Stop a tutte le restrizioni dal 24/2”

Il premier britannico Boris Johnson ha formalizzato alla Camera dei Comuni la fine di tutte le ultime restrizioni Covid in vigore per legge in Inghilterra, inclusa la fine dell'obbligo dell'isolamento per le persone contagiate, che da questo momento saranno semplicemente "incoraggiate a esercitare la responsabilità personale" in caso d'infezione, così come avviene quando si è soggetti a "un'influenza". Annunciata anche la graduale revoca della distribuzione gratuita a pioggia dei test antigenici. "Il picco di Omicron è superato", ha sottolineato Johnson, ricordando il livello d'immunità e di copertura vaccinale raggiunti dal Regno.