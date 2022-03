Ieri in Italia 96.365 nuovi casi e 197 decessi

Oms Europa: risalita casi per Omicron 2 e aperture brutali

"Quello che vediamo è che 18 Paesi su 53 della nostra Regione europea hanno visto un aumento di Covid-19 nella scorsa settimana, mentre la mortalità sta ancora diminuendo". Fra i Paesi in cui si registra "in particolare un aumento" ci sono "l'Italia, il Regno Unito, la Francia, la Germania" e altri. Anche "l'Olanda ha visto una seconda ondata di Omicron", che ora sta passando. "Molto probabilmente le ragioni sono: prima di tutto la variante BA.2" di Sars-CoV-2, il sottolignaggio noto come Omicron 2, "che è molto più trasmissibile, ma non più grave". C'è poi l'effetto che si osserva "in quei Paesi che stanno allentando le restrizioni in maniera brutale. Da troppo a troppo poco". E' l'analisi di Hans Kluge, direttore dell'Ufficio regionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per l'Europa.