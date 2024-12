A Miami si svolge il sorteggio del Mondiale per Club 2025, in programma tra il 15 giugno e il 13 luglio 2025, il primo col nuovo format che vedrà impegnate 32 squadre. Tra queste saranno protagoniste anche due italiane: Inter e Juventus, entrambe in seconda fascia. Il sorteggio in diretta sul nostro liveblog

