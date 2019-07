Non solo smartphone: Totti ha fatto scuola anche col 'ciuccio'. Nel dicembre 2012, dopo il gol alla Sampdoria al Luigi Ferraris il Pupone si è messo il pollice in bocca per ciucciarlo e ha alzato l'altro braccio al cielo. Sua moglie Ilary Blasi ha fatto chiarezza: "Quel gesto è dedicato a me, che ho questo vizio perché mi ciuccio il dito da sempre. Quando Francesco esulta così lo fa pensando a me”. Il gesto è diventato popolare tra i calciatori che gli hanno dato un altro significato: ALBERTO AQUILANI col Milan ed EDIN DZEKO con la Roma hanno esultato così per festeggiare l'arrivo di un figlio