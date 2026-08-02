In un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport', l'ex capitano e Capo delegazione della Nazionale italiana Gianluigi Buffon ha commentato il ritorno sulla panchina azzurra di Roberto Mancini: "Tecnicamente è la scelta giusta, anche se io avrei scelto Conte". Poi l'ex portiere ha rivelato: "Sono stato contattato da Maldini e Leonardo, il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare" COME POTREBBE GIOCARE LA NAZIONALE DI MANCINI

Gianluigi Buffon torna a parlare della Nazionale. L'ex Capo delegazione degli Azzurri ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport commentando il ritorno di Roberto Mancini come Ct "È una scelta tecnicamente giusta perché ha dimostrato un gioco funzionale a un progetto. Se fossi Psg, Bayern, Real, Juve, una big, lo prenderei in considerazione", ha spiegato Buffon che però ha anche ammesso che avrebbe puntato su un altro profilo. "Se fossi io Dt proporrei: obiettivo principale qualificarsi al Mondiale tra quattro anni. Su questa base, avrei scelto Conte, poi Baldini e via via gli altri. Ma bisogna avere il coraggio delle scelte e la bravura a comunicarle a tutti, anche alla stampa", ha sottolineato. Approfondimento Fatti gli italiani, ora bisogna rifare l'Italia

"Maldini e Leonardo mi hanno fatto vacillare" L'ex capitano azzurro ha poi rivelato di esser stato contattato da Maldini e Leonardo per un ruolo in Figc. "Mi avevano proposto un ruolo da dirigente delle nazionali, coordinamento tra la A e le Under - ha spiegato -. Il loro entusiasmo mi ha fatto vacillare, ma sono rimasto della mia idea: dal 1991 a oggi non mi sono permesso più di venti giorni di sabbatico ed era il momento di dedicarsi a chi si è dedicato a me, moglie, figli, genitori". Inevitabile il passaggio anche sul suo ex compagno di Nazionale e alla Juventus Andrea Pirlo: "Sono contento che Andrea si sia evitato un percorso così impervio, visto che le premesse non erano delle migliori. Il discorso sito russo è stato un tentativo politico, goffo e mal riuscito per farlo etichettare come 'impresentabile'… Ma nonostante queste cose spiacevoli, rimango fervidamente convinto del fatto che bisogna amare l’Italia con l’austera passione dell’esule in Patria". Approfondimento Pirlo e la 'maledetta' panchina azzurra