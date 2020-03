Golf, vino e poker: tutti gli hobby dei calciatori

18/31

THOMAS MÜLLER - Passione cavalli per l'eccentrico Thomas, che in passato ha chiamato il nuovo arrivato in famiglia, un puldero, "Manuel", in onore del compleanno del compagno di squadra Neuer. Müller condivide con la moglie la passione per l'equitazione, e nel loro maneggio si definisce "l'amministratore delegato delle carote".



Foto Instagram Thomas Müller





MÜLLER E L'INSOLITO OMAGGIO A NEUER