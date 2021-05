Tokyo 2020, da venerdì vaccini agli azzurri

Binaghi: "Pubblico a Internazionali decisione raggiunta con impegno e tenacia"

Il presidente della Federazione italiana tennis Angelo Binaghi, commenta la decisione del governo di aprire, a partire dagli ottavi di finale, l'ingresso alla 78^ edizione degli Internazionali d'Italia in programma dal 9 al 16 maggio, a una percentuale di pubblico del 25%: "Ringrazio la sottosegretaria Valentina Vezzali, a nome delle decine di migliaia di persone che beneficeranno di questa decisione, per l'impegno e la tenacia che ci ha consentito di poter ammettere il pubblico alla manifestazione anche se in misura ridotta. Una decisione che abbiamo cercato in ogni modo, significativa per l'importanza e la storia del torneo. Una notizia auspicata da tutto il mondo dello sport".