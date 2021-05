Italia agli Europei: il calendario delle partite

Manca pochissimo, l'avventura dell'Italia agli Europei di calcio sta per iniziare. Soltanto l'ultima amichevole, quella in programma venerdì 4 giugno contro la Repubblica Ceca, separa la Nazionale di Roberto Mancini - che dovrà stilare l'elenco definitivo dei convocati - dall'esordio nel torneo continentale. Saranno proprio gli azzurri a giocare la gara inaugurale di Euro 2020: inseriti nel girone A, Chiellini e compagni scenderanno in campo allo stadio Olimpico di Roma per la prima partita contro la Turchia venerdì 11 giugno alle ore 21. Cinque giorni più tardi, mercoledì 16 giugno, la Nazionale sfiderà la Svizzera sempre all'Olimpico, sede anche dell'ultima gara del girone, quella contro il Galles di domenica 20 giugno alle ore 18. Sugli spalti ci sarà anche il pubblico, che potrà riempire il 25% della capienza dello stadio. Gli Europei potranno essere seguiti su Sky Sport, che che trasmetterà tutti i 51 match, di cui 24 in esclusiva.