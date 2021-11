13/43 ©Ansa

MORBIDELLI OUT. Un paio di giorni dopo brutta notizia per l'italo-brasiliano: mentre si stava allenando in vista di Assen, ha riportato un problema al ginocchio sinistro, lo stesso che gli aveva dato problemi a Le Mans. Si decide per l'operazione, poi perfettamente riuscita, ma che lo terrà lontano dalle piste per 5 Gran Premi, in cui verrà sostituito da Gerloff (in Olanda) e Crutchlow (nelle successive 4 gare). A Misano, peraltro, 'Morbido' tornerà su una Yamaha ufficiale, mentre Andrea Dovizioso farà la sua la rentrée in top-class in sella alla Petronas.





MotoGP, Morbidelli si infortuna al ginocchio sinistro